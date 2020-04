Podle Putina se situace ohledně koronaviru v Rusku nelepší. Za den přibylo dva a půl tisíce nakažených

Moskva V Rusku vzrostl za den počet nakažených koronavirem o 2558, celkem je jich už 18 328, informovala dnes agentura TASS. Jde o dosud nejvyšší denní nárůst případů v absolutních číslech, v neděli oznámily místní úřady 2186 nových případů. Počet úmrtí z řad nakažených se v Rusku za den zvýšil o 18 na 148. Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí k novým údajům řekl, že situace se nezlepšuje a že v boji s nákazou by mohli pomoci i armádní zdravotníci. Podle Putina ještě epidemie nedosáhla vrcholu ani v Moskvě.

Právě v ruské metropoli registrují nejvíce případů nákazy, dosud tam bylo potvrzeno 11.513 nakažených, z toho 1355 přibylo za poslední den. Na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje, v Moskvě dosud zemřelo 82 lidí. Ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová dnes vyjádřila naději, že přibližně za dva týdny by mohla v Moskvě epidemie dosáhnout vrcholu. Dodala ale, že ostatní regiony jsou oproti metropoli tak tři čtyři týdny pozadu, takže je třeba se tam na nárůsty případů připravit zejména počty lůžek intenzivní péče.



V Rusku se dosud potvrdilo 18.328 případů koronavirové infekce v 82 z celkových 85 regionů. Z potvrzených případů nákazy se už 1470 lidí vyléčilo a 148 jich zemřelo. Celkem bylo podle agentury TASS dosud v této zemi s asi 145 miliony obyvatel uděláno přes 1,3 milionu testů na koronavirus a pozitivní byl výsledek asi u 1,4 procenta případů. Ve světě je Rusko co do počtu nakažených nyní na 15. místě.

První případ nákazy koronavirem, který se od loňska začal do světa šířit z Číny, byl v Rusku zaregistrován 31. ledna. Ruská vláda posléze zavedla řadu opatření, uzavřela školy, divadla i hranice a vyhlásila režim nepracovního týdne, který posléze prodloužila do konce dubna. To znamená, že fungují pouze důležité průmyslové podniky a úřady a otevřené jsou jen lékárny a obchody s prodejem zboží denní potřeby.

S omezením volného pohybu začal podle médií moskevský starosta Sergej Sobjanin, který opatření také postupně zpřísňoval. Od konce března v Moskvě, ale i ve většině regionů, smí lidé vycházet ze svých domovů, jen aby si vyřídili to nejnutnější.