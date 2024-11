Na poškození kabelů hleďme jako na sabotáž, prohlásil německý ministr

Pistorius nevyloučil, že bude lídrem SPD Boris Pistorius nevyloučil, že by mohl nahradit kancléře Olafa Scholze a stát se lídrem sociálních demokratů (SPD) do nadcházejících předčasných parlamentních voleb. Tlak na Scholze dál roste, jeho automatický nárok stát se kandidátem strany na kancléře zpochybnili předsedové vlivných křídel ve straně – levého i pravého. Scholzovi, který je nyní na summitu G20 v Brazílii, nepomáhají ani průzkumy veřejného mínění. Vedení SPD se podle agentury DPA večer sejde, aby se o Scholzově politické budoucnosti poradilo. „V politice by člověk neměl nikdy nic vylučovat, ať už jde o cokoli,“ uvedl ministr obrany Pistorius v pondělí večer na setkání v Pasově. „Jediné, co mohu definitivně vyloučit, je, že se ještě stanu papežem,“ dodal.