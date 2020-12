Podnikatel, který těží nejvíce peněz ze známých pornostránek, odhalen. K firmám se oficiálně vůbec nehlásí

Praha Podle informací, s nimiž přišel server The Financial Times (FT), je největším držitelem podílů ve společnosti MindGeek, která provozuje významné pornostránky jako Pornhub, RedTube a YouPorn, podnikatel jménem Bernard Bergemar. Ten by očividně rád zůstal v anonymitě, před zveřejněním textu od FT našel vyhledávač Google pro Bergemarovo jméno pouze tři výsledky.