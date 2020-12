Trumpa volil za mrtvou matku, obelstil při tom úřady. Provinilci za podvod hrozí až 19 let za mřížemi

Deleware County (USA)/Praha Prezidentem Donaldem Trumpem zmiňované volební podvody se alespoň v Pensylvánii potvrdily, úředníci našli první případ voliče, který v době hlasování nežil, informují americká média. Trump má však ke spokojenosti daleko. Za mrtvou matku hlasoval totiž údajný podvodník právě pro něj. O ten samý kousek se navíc pokoušel podle tamních médií také s mrtvou tchyní.

Do oficiální inaugurace demokrata Joea Bidena jako nového prezidenta zbývá měsíc a Donald Trump se stále snaží zpochybnit výsledky voleb. Jeho tým dokonce dříve zřídil horkou linku, kam lidé měli hlásit údajné volební podvody v různých státech. Jedním z inkriminovaných míst se stala také Pensylvánie, kde americký nejvyšší soud tento měsíc odmítl žádost republikánských spojenců Trumpa, kteří požadovali zvrácení výsledků prezidentských voleb. A právě v Pensylvánii nyní úředníci hlásí odhalený podvod.



Podvodníkem je podle informací serveru Business Insider sedmdesátiletý Bruce Bartman, kterého prokurátoři obvinili z nezákonného hlasování a křivé přísahy. Toho se dopustil, aby hlasoval za mrtvou matku pro Trumpa. „Toto je bez ohledu na konspirační teorie jediný známý případ hlasování mrtvé osoby v našem okrese,“ uvedl k případu Jack Stollsteimer, hlavní prokurátor v okresu Deleware County v Pensylvánii.



Celý příběh podle Businnes Insideru začal v srpnu, kdy Bartman k volbám zaregistroval dvě mrtvé – matku Elizabeth Bartmanovou a tchyni Elizabeth Weihmanovou jako voličky republikánů. K tomu využil portál, který umožňuje obyvatelům přihlásit se k volbám pomocí čísla jejich řidičského průkazu nebo posledních čtyř číslic jejich sociálního zabezpečení.

Co se týče tchyně, státní systém na její úmrtí upozornil, muž však podepsal dopis potvrzující, že je naživu, uvedli úředníci. Nakonec však jejím jménem nehlasoval. U zesnulé matky ale svůj plán dotáhl až do konce a pomocí možného hlasování v nepřítomnosti podpořil Trumpa, jak sám uvedl. Pokud bude usvědčen, hrozí mu podle amerických médií až 19 let vězení. Bartmanův právník Samuel Stretton uvedl, že jeho klient konal z frustrace a je mu to líto.

Volba amerického prezidenta se uskutečnila letos v listopadu a doprovázela ji vysoká volební účast. Zprvu pozitivní výsledky pro Trumpa se v průběhu sčítání začaly měnit ve prospěch vyzyvatele Joea Bidena. Důvodem bylo, že na mnoha místech byly rychleji sečtené přímo odevzdané hlasy oproti korespondečním. Právě ty vyzněly ve prospěch Bidena.