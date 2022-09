Pohřeb královny zastavil Británii. Na obřad přijede přes 500 státníků a monarchů, Rusové pozvání nedostali

Vzdát hold sedm dekád let vládnoucí královně britské monarchie přijelo dohromady okolo 500 hlav států, vlád i členů panovnických rodů či vysoce postavených diplomatů. Další stamiliony lidí po celém světě budou událost sledovat u televizních obrazovek či v ulicích měst. Britská vláda vyhlásila na pondělí státní svátek. Očekává se, že pohřeb bude nejsledovanější událostí v dějinách království.

Smuteční obřad ve Westminsterském opatství budou v přímém přenosu vysílat v Británii televizní stanice BBC, ITV a Sky. Začne v 11 hodin tamního času (ve 12 českého) a trvat má hodinu.

Součástí ceremoniálu vedeného westminsterským opatem Davidem Hoylem má být třeba i řeč nové premiérky Spojeného království Liz Trussové a účastnit se jej má okolo 2000 lidí. Na závěr se budou držet dvě minuty ticha, po kterých zazní polnice, skladba The Last Post. Veřejná část smutečního dne pak skončí v podvečer na hradu Windsor. Po soukromém obřadu pro nejbližší příbuzné bude Alžběta II. pohřbena vedle svého manžela prince Philipa v kapli krále Jiřího VI.

Obraz ze smutečního dění bude podle britských úřadů a kinematografické asociace přenášen kromě televizních obrazovek i do více než stovky kin po celé Británii. Nainstalovány jsou v celé řadě parků či náměstí i velkoplošné obrazovky. Londýnský dopravní podnik se připravuje, že na pohřeb do britské metropole přijede až okolo milionu lidí.

Nedělní recepce

Před pondělkem si připomněli Britové památku královny v neděli minutou ticha ve 20 hodin tamního času. Tentýž večer se pak nový král Karel III. sešel při státní recepci v Buckinghamském paláci se všemi státníky, kteří se pohřbu zúčastní.

Vyzváni k účasti byli zástupci zemí, se kterými má Británie diplomatické vztahy. „Pozvání pro vysoce postavené diplomaty, ale nikoliv hlavy státu, dostaly i Írán, Severní Korea a Nikaragua. Naopak žádné neobdržely Rusko, Bělorusko, Sýrie, Venezuela, Afghánistán a Barma,“ připomněl zpravodajský server BBC.

Česko zastupuje premiér Petr Fiala, za Francii či Kanadu přijeli prezident Emmanuel Macron a premiér Justin Trudeau. Pohřbu se zúčastní například i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Patrně největší kontroverze pak vzbuzuje účast saúdskoarabského korunního prince Muhammada bin Salmána. Ten totiž údajně schválil vraždu novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu v roce 2018. Saudská Arábie je však dlouhodobým spojencem Británie v Perském zálivu.

Obavy o bezpečnost

Z hlediska bezpečnosti lze očekávat nejzásadnější manévry okolo amerického prezidenta Joe Bidena, který dorazil do Anglie v sobotu večer. Biden pravděpodobně jako jediný přijede na smuteční obřad svou obrněnou limuzínou. Ostatní státníci a hodnostáři mají být sváženi autobusy.

Britská kontrarozvědka MI5 přiřadila na pětistupňové škále národního ohrožení státnímu pohřbu a akcím s ním spojeným stupeň číslo tři, což znamená značné riziko. „Tolik světových vůdců se na jednom místě nesešlo už několik desetiletí,“ prohlásil i starosta Londýna Sadiq Khan.

Podle zástupce komisaře Metropolitní policie Stuarta Cundyho je současná policejní operace největší v historii londýnské policie a předčí i olympijské hry v Londýně konané v roce 2012. Ve službě má v pondělí být více než deset tisíc policistů.

Veřejnost se přitom s Alžbětou mohla osobně rozloučit až do pondělního rána ve Westminsterském paláci. Zájem byl tak mimořádný, že lidé stáli mnohahodinové fronty a úřady musely několikrát přístup do řady dočasně uzavřít. V jeden okamžik se fronta natáhla až do délky téměř osmi kilometrů.

Na zástup lidí se přišel v sobotu podívat i Karel III. se synem princem Williamem. Ten lidem poděkoval za to, že přišli. „Nikdy by nevěřila, že přijde tolik lidí,“ řekl o své babičce Alžbětě II.