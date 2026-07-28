28. července 2026 22:10, aktualizováno 22:10
OBRAZEM: Byl jako člen rodiny. Trump i další se loučili se senátorem Grahamem
Veterán americké vrcholné politiky Lindsey Graham zemřel 11. července ve věku 71 let. Republikánský senátor dlouhodobě podporoval americkou pomoc Ukrajině a Izraeli. Na pohřeb spojence Donalda Trumpa se sjely špičky americké a světové politiky. Nechyběl izraelský premiér Benjamin Netanjahu nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kteří dorazili ze schůze v Bílém domě.
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