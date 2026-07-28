OBRAZEM: Byl jako člen rodiny. Trump i další se loučili se senátorem Grahamem

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  22:10aktualizováno  22:10
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Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28....

Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28. července 2026) | foto: AP

Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28....
Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28....
Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28....
Pietní obřad za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama. (28....
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Veterán americké vrcholné politiky Lindsey Graham zemřel 11. července ve věku 71 let. Republikánský senátor dlouhodobě podporoval americkou pomoc Ukrajině a Izraeli. Na pohřeb spojence Donalda Trumpa se sjely špičky americké a světové politiky. Nechyběl izraelský premiér Benjamin Netanjahu nebo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, kteří dorazili ze schůze v Bílém domě.

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