Pohřební služba v USA rozesílala falešný popel. Těla mezitím tlela

Jon a Carie Hallfordovi podle obžaloby nahromadili téměř 200 těl v nevyužívané budově. Když do ní loni na podzim vstoupili vyšetřovatelé, objevili těla v různém stadiu rozkladu, některá plná červů. Patřila lidem, kteří zemřeli v roce 2019, ale i dříve. Podlaha budovy byla podle médií pokryta tekutinami z rozkládajících se těl.

Manželé jsou obviněni z toho, že nedovoleně nakládali s těly, falšovali pohřební záznamy a rozesílali pozůstalým falešný popel, který příbuzní zesnulých nevědomky ukládali na hřbitovy nebo rozptylovali. Pozůstalí byli podle AP zprávou o osudu těl svých blízkých často zcela zdrceni.

Halfordovi podle vyšetřovatelů investovali peníze utržené za pohřební služby do kryptoměn, koupili si za ně dva vozy v celkové hodnotě 120 tisíc dolarů (2,8 milionu korun) nebo vyrazili na večeři do Las Vegas, kde utratili 1500 dolarů. Ke svým obviněním by se měli u soudu vyjádřit ve čtvrtek.

V Coloradu nejde o první případ nelegálního zneužití pohřebních služeb. Jiná pohřební služba v letech 2010 až 2018 prodávala části těl nebožtíků. Majitel další společnosti byl zase začátkem března obviněn z toho, že uchovával nespálené tělo mrtvé ženy; policisté u něj našli rovněž 30 pozůstatků těl, která již měla projít kremací.

Colorado má podle AP ze všech amerických států nejvolnější pravidla pro provozování pohřebních ústavů. Jejich majitelé získávají licence bez plnění zvláštních požadavků běžných v jiných státech, úřady nevykonávají jinde běžné pravidelné kontroly. Coloradští zákonodárci proto ve světle aktuálních kriminálních případů připravují změny v právních předpisech.