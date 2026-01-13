Pokračujte, převezměte kontrolu, pomoc je už na cestě, burcuje Trump Íránce

„Íránští patrioti, pokračujte v protestování – převezměte své instituce!!! Schovejte si jména zabijáků a násilníků. Zaplatí za to vysokou cenu. Zrušil jsem všechna setkání s íránskými představiteli, dokud neskončí nesmyslné zabíjení demonstrantů. Pomoc je na cestě,“ napsal Trump na sociální síti Truth Social, aniž by uvedl podrobnosti o zmíněné pomoci.
Americký prezident příspěvek zakončil slovem „MIGA“, což je zřejmý akronym pro slogan „Učiňme Írán opět skvělým“ a obdoba Trumpovy fráze „Učiňme Ameriku opět skvělou“ (MAGA).
Trump už v sobotu o íránských protestech řekl, že Spojené státy jsou „připravené pomoci“. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní představitele uvedla, že Trump dostal návrhy ohledně vojenských možností útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.
Současné protivládní protesty v Íránu jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023, které následovaly po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele. Roznětkou nynějších nepokojů se staly protesty obchodníků v Teheránu rozhořčených poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.
Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu v pondělí uvedla, že od 28. prosince bylo při íránských protestech zabito nejméně 648 lidí a tisíce dalších utrpěly zranění, dnes agentury citovaly zdroje hovořící o asi 2000 obětech. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují přes 6000 mrtvých, ale i dvojnásobný údaj. Více než 10 700 lidí bezpečnostní orgány zadržely.