Pokuta obhájkyni lidských práv za pietu zavražděné novinářce. Ruský soud jí vyměřil 54 tisíc korun

Moskva Moskevský soud v úterý potrestal vysokou pokutou jednu z nejznámějších obhájkyň lidských práv v zemi za to, že se tento měsíc na Rudém náměstí u Kremlu zúčastnila malé demonstrace na paměť únosu a zavraždění čečenské novinářky a aktivistky Natalje Estěmirovové před deseti lety.

Svetlana Gannuškinová má zaplatit 150 000 rublů (asi 54 000 Kč). Její kolega z vedení nevládní organizace na ochranu lidských práv Memorial Alexandr Čerkasov, zadržený při stejné příležitosti, dostal pokutu 10 000 rublů (asi 3600 Kč), uvedl list Kommersant na svém webu.

Kromě dvou členů vedení Memorialu, jehož čečenskou pobočku Estěmirovová vedla, zadrželi policisté při demonstraci na Rudém náměstí 15. července také novinářku z opozičního listu Novaja gazeta Jelenu Milašinovou.

Estěmirovovou unesli ráno 15. července 2009 nedaleko jejího domu v čečenské metropoli Grozném. O několik hodin později se v sousedním Ingušsku našlo její tělo se střelnými zraněními.

Na výročí vraždy devět mezinárodních a dvě ruské organizace na ochranu lidských práv při příležitosti úterního výročí vyzvaly ruské úřady k zevrubnému, nepředpojatému a efektivnímu vyšetření vraždy Estěmirovové, k dopadení a odsouzení jejích vrahů, jakož i ke skoncování s dosavadní beztrestností za porušování lidských práv v Čečensku.

Gannuškinová v roce 2016 získala alternativní Nobelovu cenu (oficiálně zvanou Right Livelihood Awards). Tyto ceny se udílejí od roku 1980 na popud německo-švédského filantropa Jakoba von Uexkülla. Oceňováni jsou lidé a organizace za zásluhy o spravedlnost, mír a životní prostředí. Peníze provázející ocenění nemůže žádný z laureátů použít pro osobní účely, ale musí je investovat do činnosti, za kterou byl oceněn. Alternativní Nobelovy ceny jsou také do jisté míry vnímány jako kritika tradičních Nobelových cen.