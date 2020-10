Poláci zneškodňují zřejmě největší nevybuchlou bombu z dob druhé světové, exploze je jako zemětřesení

Svinoústí (Polsko) Stovky obyvatel přístavního města Svinoústí (Świnoujście) na severozápadě Polska musely v pondělí opustit své domovy, aby pyrotechnici mohli začít se zneškodňováním patrně největší nevybuchlé bomby z dob druhé světové války v Evropě. Účinek výbuchu britské bomby typu Tallboy býval za války přirovnáván k zemětřesení. „Zneškodňování Tallboye začalo,“ ohlásil server Onet.pl. Celá operace je naplánována na pět dnů.

Na více než pět tun vážící bombu se přišlo loni v září při prohlubování kanálu mezi Svinoústím a Štětínem. Terčem Tallboye ve Svinoústí byl německý těžký křižník Lützow (původně kapesní bitevní loď Deutschland, než byla loď přejmenována a překlasifikována), který britské bombardéry zasáhly v roce 1945. Jedna z bomb ale zjevně cíl minula a selhaly i její roznětky.

Královské letectvo (RAF) shazovalo takovéto pumy v letech 1944-45 pomocí bombardérů Lancaster, mezi cíli byla i nacistická místa pro odpalování raket. Bomby Tallboy, tedy v překladu „Vysoký chlapec“, byly navrženy tak, aby explodovaly pod zemí vedle cíle a způsobily otřesy, které by vedly ke zničení, píše britský server BBC.

Po evakuaci 751 lidí, bydlících v okolí 2,5 kilometrů od bomby, se pustili do práce potápěči, aby bombu očistili od nánosů na dně kanálu. „Je to velice nebezpečná část operace,“ uvedl komodor Grzegorz Lewandowski z jednotky pobřežní obrany. Bombou podle něj nelze pohnout a potápěči pracují za velmi slabé viditelnosti a při poměrně silném proudu. Bomba je ponořena v hloubce zhruba 12 metrů a z nánosů jí trčí pouze přední část.

Operace zneškodnění bomby je naplánována na pět dnů, ale může skončit i dřív. Bombu chtějí vojáci zlikvidovat metodou deflagrace, tedy podzvukového spalování.

Evakuovaní se budou smět vrátit do svých domovů, až pyrotechnici vojenského námořnictva svou práci skončí. Město pro evakuované nachystalo náhradní ubytování v kulturním domě. Někteří místní obyvatelé však odmítli odejít do dočasného úkrytu ze strachu, že by zde mohli chytit nový koronavirus a raději dali přednost návštěvě příbuzných či známých.