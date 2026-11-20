De Villepin vstupuje do již početného pole uchazečů o nástupnictví po prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Podle průzkumů veřejného mínění by se do druhého kola mohli dostat Marine Le Penová z nacionalistického Národního sdružení (RN) a dlouholetý představitel krajní levice Jean-Luc Mélenchon z hnutí Nepodrobená Francie (LFI).
Oba de Villepin označil za hlavní síly radikalismu, které podle něj stále více ovládají francouzský politický život. Kritizoval také Macrona, jehož prezidentství označil za přízračné a jehož druhé funkční období podle de Villepina nedokázalo odpovídat na potřeby obyvatel. Macronův způsob vlády, který nazval „macronismem“, podle něj otevřel cestu k možnému nástupu krajní pravice a levice k moci.
De Villepin byl francouzským ministrem zahraničí v letech 2002 až 2004 a premiérem v letech 2005 až 2007 za prezidentství Jacquese Chiraca. Mezinárodní pozornost získal v únoru 2003 projevem v Radě bezpečnosti OSN, v němž ostře odmítl plány Spojených států na vojenský zásah v Iráku. Washington tehdy invazi zdůvodňoval mimo jiné tvrzením, že režim Saddáma Husajna disponuje zbraněmi hromadného ničení.
Kandidaturu už oznámili také další bývalí premiéři Édouard Philippe a Gabriel Attal. Do prezidentského klání nečekaně vstoupil minulý týden rovněž olympijský vítěz v judu Teddy Riner. Velký počet kandidátů ze středu a pravice podle komentátorů zvyšuje riziko, že se jejich hlasy v prvním kole roztříští a do druhého kola postoupí Le Penová s Mélenchonem.
De Villepin bude nejprve potřebovat získat 500 podpisů volených představitelů, což je podmínka kandidatury. Jeho tým uvádí, že zatím zajistil přísliby zhruba 300 podpisů. Průzkumy mu nyní přisuzují podporu pouze jednoho až tří procent voličů. Určitý ohlas zejména mezi mladými lidmi a na levici však získala jeho kritika izraelské války v Pásmu Gazy proti palestinskému hnutí Hamás.