Policejní razie u Kurze: o co v kauze jde? Podezřelé SMS poukazují na kancléřovu manipulaci s průzkumy

V úřadu rakouského kancléře Sebastiana Kurze v úterý proběhl policejní zátah a domovní prohlídka. Kromě toho byly prohledány i prostory vládní konzervativní lidové strany (ÖVP), jejímž je Kurz předsedou. Další razie se odehrála i v kancelářích rakouského ministerstva financí. Důvodem je podezření, že se Kurz v minulosti dopustil korupčního jednání.



Rakouská protikorupční prokuratura (WKStA) tvrdí, že současný kancléř si v roce 2016, kdy byl ještě ministrem zahraničních věcí, zadal vypracování průzkumů, jež ho měly ukázat v lepším světle. Tehdy se chystal v rámci skryté operace vytvořit předpoklady, aby mohl převzít vedení strany. Následně chtěl vyvolat předčasné volby a po nich se stát novým šéfem vlády.

Podezřelé SMS

Prokurátoři opírají svá tvrzení o vyhodnocenou textovou komunikaci z několika mobilů, jež zajistili u lidí z kancléřova nejbližšího okolí. Kurz měl podle státních zástupců přikázat tehdejšímu nejvyššímu úředníkovi ministerstva financí Thomasi Schmidovi, aby průzkumy vykázal jako fiktivní studie ministerstva a financoval je ze státního rozpočtu. Schmid měl následně také uzavřít dohodu s vlivnou mediální skupinou bratří Wolfganga a Helmutha Fellnerových, která vydává mimo jiné bulvární deník Österreich. Výměnou za to, že průzkum otiskne, měl list (vycházející s nákladem několika set tisíc výtisků denně) dostat vládní inzeráty. Podle prokuratury tím byly vynaloženy peníze daňových poplatníků výlučně „na stranické účely“.

Samotný Kurz jakékoli pochybení popírá. „Tady jsou vytrhávány útržky několika smsek z kontextu nebo jsou dávány do jiných souvislostí,“ reagoval na události s tím, že celá kauza je vykonstruovaná. Pochybení odmítla i mediální skupina s tím, že se prý zřejmě jedná o nedorozumění.

Zároveň se zdá odhalení zapadat do již dříve objeveného strategického Projektu Ballhausplatz (Ballhausplatz je náměstí, kde je sídlo kancléře – pozn. red.), v němž Kurzovi poradci detailně plánovali okolnosti převzetí lidové strany. Průzkumy ve prospěch Kurze byly rozděleny do několika fází. V první vlně měly ukázat, v jak špatném stavu se údajně strana nachází pod vedením Kurzova předchůdce Reinholda Mitterlehnera a jak by na tom byla lépe v čele s Kurzem. V další fázi, která byla odstartována během kampaně pro předčasné volby, už průzkumy vyzdvihovaly Kurze ve srovnání s ostatními konkurenty.

Obvinění z falešné výpovědi

Bývalý úředník ministerstva financí Schmid, jenž patří do okruhu dlouholetých Kurzových přátel, figuruje i v dalších kauzách, které jsou předmětem vyšetřování. V jedné z nich jde mimo jiné o vyšetřování okolností, za nichž se Schmid stal šéfem rakouského státního holdingu ÖBAG. Ten zastřešuje všechny státní podíly v klíčových rakouských firmách.

Kvůli tomu musel Kurz vypovídat na policii. Protikorupční prokuratura ho následně obvinila z falešné výpovědi.

Teprve 35letý Sebastian Kurz stojí v čele rakouské vlády od roku 2017. Nejprve vedl koalici své lidové strany s pravicovými Svobodnými. Po vítězství v předčasných volbách z října 2019 uzavřel nové vládní spojenectví s rakouskými Zelenými.