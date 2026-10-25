Videa hojně sdílená na sociálních sítích ukazují skupiny lidí, z nichž mnozí byli maskováni v černém oblečení, jak pobíhají ulicemi Barcelony a rabují obchody poté, co se neohlášeně shromáždili na náměstí v centru katalánského města.
„Je to samoúčelné násilí,“ odsoudila v neděli dění vrchní komisařka katalánské policie Sílvia Catàová, podle níž se spolu skupiny domluvily na sociálních sítích.
Mezi zadrženými je 73 nezletilých. Zranění podle Catàové utrpělo 15 členů katalánské a městské policie.
Incidenty se odehrály týden po rozsáhlém rabování, k němuž došlo ve Francii 17. října na okraj demonstrací proti stoupajícím životním nákladům poznamenaných násilnými střety. V sobotu se ve Francii uskutečnily další masové demonstrace, které však celkově byly klidné.
V Lisabonu v neděli brzy ráno policie zase vyklidila tábor s více než 100 stany, kde lidé protestovali proti prohlubující se krizi v oblasti bydlení. Proti demonstrantům zasáhla i s obušky. Menší tábor s asi 50 stany byl rozebrán také v Portu, kde policie zadržela šest lidí.
Při obou zásazích podle policie utrpělo lehká zranění sedm policistů a demonstrantů. Aktivistická skupina Casa para Viver (Domov k žití) ale tvrdí, že zraněno bylo 60 lidí, a vládě vyčítá, že raději potlačuje ty, kdo na krizi bydlení upozorňují, než aby ji řešila.
Portugalsko čelí jedné z nejvážnějších krizí dostupnosti bydlení v Evropě. Podle portugalské centrální banky chybí v zemi 300 000 bytů, což odpovídá celému bytovému fondu Lisabonu.