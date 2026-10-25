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Protesty a rabování v Barceloně. Policie zadržela 128 lidí, polovina byly děti

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  18:42aktualizováno  18:42
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Španělská policie zadržela v noci na neděli v Barceloně 128 lidí kvůli ničení majetku a rabování více než 20 obchodů. Portugalská policie zase v brzkých ranních hodinách vyklidila protestní tábor v centru Lisabonu a zadržela 25 lidí.

Videa hojně sdílená na sociálních sítích ukazují skupiny lidí, z nichž mnozí byli maskováni v černém oblečení, jak pobíhají ulicemi Barcelony a rabují obchody poté, co se neohlášeně shromáždili na náměstí v centru katalánského města.

„Je to samoúčelné násilí,“ odsoudila v neděli dění vrchní komisařka katalánské policie Sílvia Catàová, podle níž se spolu skupiny domluvily na sociálních sítích.

Mezi zadrženými je 73 nezletilých. Zranění podle Catàové utrpělo 15 členů katalánské a městské policie.

Incidenty se odehrály týden po rozsáhlém rabování, k němuž došlo ve Francii 17. října na okraj demonstrací proti stoupajícím životním nákladům poznamenaných násilnými střety. V sobotu se ve Francii uskutečnily další masové demonstrace, které však celkově byly klidné.

V Lisabonu v neděli brzy ráno policie zase vyklidila tábor s více než 100 stany, kde lidé protestovali proti prohlubující se krizi v oblasti bydlení. Proti demonstrantům zasáhla i s obušky. Menší tábor s asi 50 stany byl rozebrán také v Portu, kde policie zadržela šest lidí.

Při obou zásazích podle policie utrpělo lehká zranění sedm policistů a demonstrantů. Aktivistická skupina Casa para Viver (Domov k žití) ale tvrdí, že zraněno bylo 60 lidí, a vládě vyčítá, že raději potlačuje ty, kdo na krizi bydlení upozorňují, než aby ji řešila.

Portugalsko čelí jedné z nejvážnějších krizí dostupnosti bydlení v Evropě. Podle portugalské centrální banky chybí v zemi 300 000 bytů, což odpovídá celému bytovému fondu Lisabonu.

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Protesty a rabování v Barceloně. Policie zadržela 128 lidí, polovina byly děti

Studentská demonstrace v Barceloně ve Španělsku (24. října 2026)

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