Podle prokuratury bylo ve čtvrtek na příkaz vyšetřujícího soudce provedeno 17 domovních prohlídek v různých místech v Belgie. Dvě osoby byly vzaty do vazby a čtyři obviněny.
Prokuratura upřesnila, že mezi srpnem a zářím 2024 bylo v jedné doručovací společnosti zadrženo pět balíků obsahující léky na bázi pregabalinu, jejichž soukromý dovoz je do země zakázán. Balíky měly být dodány na adresu v Bruselu.
Vyšetřovatelům se podařilo rychle identifikovat osobu spojenou s dodávkami, která měla hlavní roli v rozsáhlém mezinárodním obchodu s léky. Tato osoba byla zadržena při silniční kontrole a v jejím voze byly nalezeny léky, které jsou v zemi na lékařský předpis.
Analýza zabavených telefonů odhalila řadu zpráv týkajících se převozů zboží a skladovacích míst. Podezřelá zločinecká organizace se pokoušela pronajmout několik nemovitostí včetně domů a skladů a disponovala několika skladovacími prostory a vozy.
Organizace je podle vyšetřovatelů také spojena s násilnými trestními činy, včetně pokusů o vraždu a únosů v rámci vyřizování účtů uvnitř samotné skupiny.