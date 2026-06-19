Policie rozbila síť teroristů napojených na Islámský stát. Zapojilo se i Česko

Sítě Islámského státu-Chorásán (ISKP) působící v Evropě představují podle Europolu zásadní bezpečnostní riziko. Policejní útvary z Německa, Itálie, Španělska, Belgie, Finska, Irska a Česka díky rychlé výměně zpravodajských informací dokázaly identifikovat možné členy ISKP či dalších spřízněných sítí, kteří byli usazeni v evropských zemích.
Na operaci se podíleli specialisté na kybernetické zločiny, kteří pomáhali rozkrýt financování teroristických buněk prostřednictvím kryptoměn. Evropští experti na hospodářskou kriminalitu pak přispěli k analýze finančních toků umožňujících fungování sítí přímo v Evropě. Na akci se podílel také americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).
Operace se konala první červnový týden a spolupracující bezpečnostní složky si při ní vyměnily na 100 gigabytů informací. Identifikace podezřelých přispěla k pokroku několika velmi důležitých vyšetřování, uvedl Europol.
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25. března 2024