Incident se odehrál ráno u supermarketu v drážďanské čtvrti Friedrichstadt, která leží západně od centra. Muž podle policie mířil na kolemjdoucí. Na přivolané policisty Turek mušketou vystřelil, policisté střelbu opětovali a muže zranili.
Podle policejní zprávy vykřikl muž „islámskou náboženskou frázi“. Regionální list Sächsische Zeitung uvedl, že na videu z místa je slyšet výkřik Alláhu Akhbar (arabsky Bůh je veliký).
Policisté zraněného zadrželi, zdravotníci jej na místě ošetřili a muž byl poté převezen do nemocnice.