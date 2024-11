Policie přivezla do Česka sedm hledaných lidí, jednoho podezírají ze zneužití dítěte

Na webu to v sobotu uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön. Doplnil, že policie na základě evropských zatykačů zadržela na českém území sedm dalších hledaných a předala je zahraničním kolegům.

Šestici eskortovaných z Evropy do ČR čekal po návratu buď soud, nebo vězení. Letecky policisté přepravili do Česka z Itálie člověka odsouzeného k pěti letům vězení za vydírání, ze Španělska muže obviněného z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a z Velké Británie člověka stíhaného pro krádež.

Policie ČR @PolicieCZ Na pražském letišti i pozemních hranicích bylo uplynulý týden rušno. Pro třináct zločinců definitivně skončil útěk před spravedlností po Evropě. Další odsouzený byl díky spolupráci s kolegy v Buenos Aires eskortován z Argentiny.



https://t.co/05QSGz65HQ

https://t.co/ouJW4rSY55 https://t.co/Gt86uaL82k oblíbit odpovědět

Po zemi pak přivezli z Německa muže odsouzeného na dva roky za krádež, z Rakouska člověka rovněž kvůli krádeži a z Polska člověka obviněného z maření výkonu úředního rozhodnutí. „V každém z případů pátrání a nakonec i úspěšného vypátrání a předání osoby jsou zapojeny desítky policistů v ČR i zahraničí,“ popsal Schön.

Na celém procesu se podílejí policisté z obvodních oddělení, kriminalisté specializovaní na pátrání, policisté z ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a také policisté ze společných center na pozemních hranicích.

„Celý kruh uzavírají policisté z cizinecké policie, kteří často provádějí samotné eskorty po zemi ze společných center na hranicích, které máme s každým sousedním státem a kde probíhají pozemní předání osob. Air marshalové pak zajišťují bezpečný přesun uprchlíků na palubách letadel,“ shrnul mluvčí.

Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci a air marshalové z cizinecké policie připravovali několik týdnů i aktuální eskortu pachatele znásilnění z Argentiny.

ČR předtím vydala mezinárodní zatykač, na jehož základě muže po necelém měsíci dopadli policisté z Interpolu Buenos Aires. Následné vydávací řízení zabralo několik měsíců, koncem října pak Argentina rozhodla o mužově vydání.

Samotná eskorta z Buenos Aires přes Amsterodam do Prahy trvala téměř 24 hodin, proběhla bez závad a odsouzený muž byl ihned po přistání převezen do jedné z pražských věznic,“ uvedl Schön. Doplnil, že Argentina se pro ČR stává strategickým bodem při snaze o dopadení a navrácení českých uprchlíků v Jižní Americe.

Z hledaných lidí zadržených na českém území putoval letecky jeden do Bulharska kvůli stíhání za pohlavní zneužívání, druhý do Itálie za napomáhání při nedovoleném překročení státní hranice. Pět dalších předali Češi na hranicích kolegům z Rakouska, Německa a Polska, a to pro drogové delikty, loupeže či krádeže.