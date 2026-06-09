Policisté zatkli Súdánce v souvislosti s brutálním útokem v Belfastu

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  22:56aktualizováno  22:56
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Policie v úterý zadržela Súdánce v souvislosti s pondělním útokem v Belfastu. Pachatel pobodal na ulici muže, který skončil v nemocnici s vážným poraněním v oblasti očí a obličeje. Případ vzbudil po celé zemi pobouření, zejména kvůli videu, které koluje na internetu a zachycuje útok. Severoirské úřady vyzvaly občany k zachování klidu.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Muž podezřelý z pokusu o vraždu je nyní ve vazbě. Podle informací agentury AP v zemi žádá o azyl.

Šéf severoirské policie Jon Boutcher novinářům sdělil, že podezřelý pobýval v Británii na základě pětiletého víza uděleného v září 2023. Dodal, že se předpokládá, že muž cestoval ze Súdánu do Paříže a Dublinu, než požádal o azyl v Belfastu.

Policie se snaží zjistit motiv útoku, ale podle zástupce velitele severoirské policie Ryana Hendersona neexistují žádné informace, že by se jednalo o terorismus.

Lídři Severního Irska společně s šéfem místní policie uspořádali tiskovou konferenci, na které vyzvali občany, aby nepodněcovali nenávist a strach a necílili na konkrétní komunity. Reagovali tak na zprávy médií, podle kterých se v souvislosti s útokem plánují demonstrace.

Starmer: Odporný čin

Britský premiér Keir Starmer odsoudil útok jako odporný čin a uvedl, že k němu nemá žádnou toleranci. Dodal však, že je potřeba udržet klid a dát policii čas a prostor pro vyšetřování.

Incident se odehrál v době, kdy je v Británii zvýšené společenské napětí vyvolané vraždou 18letého studenta Henryho Nowaka. Ten zemřel poté, co byl několikrát bodnut nožem při cestě domů z večírku. Třiadvacetiletý sikh Vickrum Digwa byl za jeho vraždu minulé pondělí odsouzen k doživotnímu vězení.

Digwa po příjezdu policie lhal. Řekl, že se stal obětí rasistického útoku, a za útočníka označil Nowaka. Ten byl v tu chvíli na zemi a policistům opakovaně říkal, že krvácí a nemůže dýchat. Policisté však jeho slova nebrali vážně a zavolali sanitku až po několika minutách. To však již bylo na záchranu umírajícího studenta pozdě.

V Británii v poslední době přibývá protestů proti migraci, při nichž kritici britské azylové politiky tvrdí, že vláda umožnila vstup do země nebezpečným lidem.

V Severním Irsku minulý rok v červnu propukly násilné protiimigrační demonstrace poté, co byli dva nezletilí cizinci obviněni ze sexuálního napadení.

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