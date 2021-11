Policie může vyšetřovat Kurze. Ničím jsem se neprovinil, říká bývalý kancléř, který je podezřelý z korupce

Rakouský parlament ve čtvrtek podle očekávání souhlasil se zrušením imunity exkancléře Sebastiana Kurze.

Rozhodnutí poslanců bylo zapotřebí, aby mohlo pokračovat Kurzovo vyšetřování kvůli podezřením z korupčního jednání a zpronevěry. Někdejší šéf vlády kvůli tomu před více než měsícem odstoupil. Vyšetřovatelé protikorupční prokuratury tehdy podnikli rozsáhlý zátah, v jehož rámci mimo jiné prohledávali prostory v budově spolkového kancléřství i konzervativní Rakouské lidové strany (ÖVP), jejímž je Kurz předsedou. Novým kancléřem se stal dosavadní ministr zahraničních věcí Alexander Schallenberg.

Sám Kurz všechna obvinění odmítá. Rozhodnutí poslanců vydat ho policii uvítal, neboť v něm vidí příležitost, jak se může veřejně očistit a prokázat svou nevinu. „Z trestněprávního hlediska jsem se ničím neprovinil, a proto osobně doufám v rychlé řízení, které se nebude natahovat,“ uvedl.

Aktuálně je proti němu vedeno hned několik vyšetřování zároveň. Jednak je podezřelý, že neříkal pravdu před parlamentní vyšetřovací komisí, která prošetřovala okolnosti aféry Ibizagate. Ta vedla v roce 2019 k pádu první Kurzovy vlády.

Týkala se hlavně tehdejšího koaličního partnera pravicových Svobodných (FPÖ). Čelili podezření, že jejich dlouholetý předseda a pozdější vicekancléř Heinz-Christian Strache byl ochotný přidělovat státní zakázky výměnou za peníze do stranické kasy. Vyšetřování následně ukázalo, že lidovci o tom museli vědět.

Další kauza je staršího data a sahá do období, kdy byl Kurz ještě ministrem zahraničí. Se svými spolupracovníky měl připravovat převzetí ÖVP.

Pozitivní zpravodajství za vládní inzeráty

Podle detailních plánů, které se podařilo vyšetřovatelům zajistit, bylo součástí kampaně i cílené ovlivňování veřejného mínění.

Stalo se tak prostřednictvím příznivého zpravodajství o Kurzovi v bulvárním listu Österreich. Zde pak kromě kladných komentářů vycházely mimo jiné na objednávku i průzkumy veřejného mínění, z nichž vyplývalo, jak moc by lidovcům prospělo, pokud by jejich předsedou byl právě Kurz.

Průzkumy ovšem nebyly placeny z pokladny strany, nýbrž z prostředků státního rozpočtu, a proto je exkancléř vyšetřován i kvůli možné zpronevěře. Existuje navíc podezření, že deník Österreich dostával výměnou za to, že psal o šéfovi diplomacie pozitivně, lukrativní vládní inzeráty.

Po svém odchodu z čela vlády se nechal Kurz zvolit do vedení poslaneckého klubu lidové strany. Jak ale upozornily rakouské sdělovací prostředky, do práce v parlamentu se Kurz příliš nezapojoval. Naopak o to větší úsilí prý vynaložil na kontaktování funkcionářů své strany napříč Rakouskem s cílem přesvědčit je o své nevině.

Údajně ne všude ho ale vítají s otevřenou náručí. V některých zemských organizacích mu prý vzkázali, že na něj nemají čas, protože například řeší napjatou situaci okolo koronaviru v Rakousku. V této souvislosti navíc nemohou mnozí regionální lidovečtí politici Kurzovi zapomenout, že ještě jako kancléř prohlásil v létě pandemii za skončenou, což mohlo mít negativní vliv na ochotu občanů nechat se očkovat.