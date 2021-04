Policie na Mallorce zatkla muže kvůli podezření, že koronavirem nakazil 22 lidí

Madrid Policie na španělském ostrově Mallorca zatkla 40letého muže kvůli podezření, že nakazil 22 lidí koronavirem. Muž chodil do práce a do posilovny, ačkoliv měl kašel a horečku.

Policie v sobotu podle britského The Guardian informovala, že zahájila vyšetřování tohoto případu koncem ledna, kdy se ve městě Manacor objevilo ohnisko nákazy. V prohlášení uvedla, že se jí doneslo, že jistý zaměstnanec „se nakazil, ale nemoc zatajoval“. Několik dnů měl příznaky koronaviru, čímž znepokojil svoje kolegy, ale odmítl jít domů. Na test sice šel, ale nečekal na výsledek a druhý den se vrátil do práce a vyrazil si i do posilovny.

Když se ho lidé z práce snažili poslat domů, posmíval se jim, při kašlání si sundával roušku a říkal jim: „Všechny vás nakazím.“ Když mu vyšel test pozitivní, šli na odběr také jeho kolegové. Pět z nich bylo nakažených. Koronavirovou infekci dostalo 14 členů jeho rodiny, včetně tří ročních dětí. V posilovně onemocněli tři lidé, kteří s ním byli v přímém kontaktu.



Nikdo z nakažených neměl závažný průběh onemocnění.