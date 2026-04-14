V New Yorku zatkli desítky demonstrantů proti válce v Íránu a proti podpoře Izraele

Policie v New Yorku v pondělí zadržela desítky demonstrantů, kteří protestovali proti prodeji zbraní Izraeli a kteří požadovali zastavit vojenskou podporu této zemi. V noci o tom informovala agentura Reuters s tím, že mezi zadrženými byla i Chelsea Manningová, která před změnou pohlaví ještě jako voják americké armády Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks statisíce tajných vojenských a diplomatických dokumentů.

Protiválečná skupina Jewish Voice for Peace (Židovský hlas pro mír) uvedla, že zadrženo bylo asi 90 lidí včetně Manningové. Newyorská policie podle Reuters konkrétní číslo neoznámila, informovala bez upřesnění o „mnohačetných zadrženích“.

Protest proti americko-izraelské válce v Íránu v New Yorku. (13. dubna 2026)
Newyorská policie několik lidí na protestu proti americko-izraelské válce v Íránu. (13. dubna 2026)
Demonstranti skandovali hesla jako „zastavte bomby“, „skončete se zabíjením“ nebo „svobodná Palestina“. Protestovali rovněž proti americko-izraelským úderům proti Íránu, izraelské invazi do Libanonu a izraelským útokům na palestinské pásmo Gazy.

USA a Írán údery na Írán zahájily 28. února s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, v odvetě podnikal útoky na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.

Na americko-izraelskou válku proti Íránu reagoval Hizballáh 2. března zahájením vzdušných úderů na Izrael. Izraelská armáda poté začala s rozsáhlým bombardováním Libanonu a provedla pozemní invazi na jihu sousedního státu, kde vytváří takzvanou nárazníkovou zónu. V útocích neustala ani po vyhlášení příměří s Íránem, které se podle Izraele nevztahuje na boje v Libanonu, zatímco Írán tvrdí opak.

Letitý konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, který je mocnou vojenskou silou v Libanonu a má i zastoupení v tamní vládě a parlamentu, zesílil i koncem roku 2023 v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. Ta začala po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael. V Gaze nyní platí příměří.

29. března 2026
V New Yorku zatkli desítky demonstrantů proti válce v Íránu a proti podpoře Izraele

