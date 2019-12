Policie obvinila tři Čečence z plánování teroristického útoku na vánoční trhy ve Vídni

Vídeň Rakouská policie obvinila tři Čečence z plánování teroristického útoku. Informovala o tom v pondělí agentura APA, podle které měly být cílem atentátu vánoční trhy u vídeňské katedrály svatého Štěpána nebo u radnice. Útoky podle APA naplánoval 24letý Čečenec, který už delší dobu pobývá ve vězení.

Úřady věc zatím nekomentovaly, podle informací APA ale muži původem z Čečenska chtěli teroristický útok ve Vídni spáchat mezi Vánocemi a Novým rokem. Po bombovém atentátu na vánočních trzích v rakouském hlavním městě měli podezřelí v plánu další útoky také v Salcburku, v Německu, ve Francii a v Lucembursku.



Dva podezřelé Čečence ve věku 25 a 31 let rakouská policie zadržela v závěru minulého týdne a soud je následně poslal do vazby. Jejich obhájci obvinění odmítají. Třetí podezřelý si už nějakou dobu odpykává ve věznici v Hirtenbergu jižně od Vídně tříletý trest za členství v teroristické organizaci. Právě tento 24letý Čečenec, který je považován za přívržence organizace Islámský stát (IS), podle agentury APA atentáty zpoza mříží naplánoval. Součástí plánů byl i jeho útěk z vězení.

Jak muž se svými dvěma známými komunikoval, zatím není jasné. Ve věznici Hirtenberg platí podle agentury APA přísný zákaz používání mobilních telefonů. Údajného hlavního strůjce atentátů už přeložili do jiné rakouské věznice s nejvyšší možnou ostrahou.