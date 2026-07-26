Po útoku na LGBT pochod v Berlíně policie zná podezřelého. Má vazby na islamisty

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  8:07aktualizováno  8:15
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Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...

Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně ošetřila zraněné. (25. července 2026) | foto: Reuters

Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně. (25. července 2026)
LGBT pochod v Berlíně (25. července 2026)
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně...
19 fotografií
Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok. Nevylučují, že měl Abdul B. komplice.

V sobotu krátce před 22:00 najela bílá dodávka do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí. Účastníkům závěrečné manifestace a oslav v centru města policie nařídila, aby se evakuovali.

Podle mluvčího berlínských hasičů Dominika Pretze utrpělo zranění při útoku 17 lidí, jedna žena jim podlehla. Z 16 zbývajících jsou tři v ohrožení života, zranění osmi lidí jsou těžká a pěti lehká. Kromě srážky s autem podle policie údajně utrpělo několik lidí i bodná zranění. Vozidlo, kterým útočník vjel do lidí, narazilo do stromu. Podle policejního mluvčího Floriana Natha je po nárazu dodávka zcela zdemolovaná.

Německý kancléř Merz označil sobotní útok v Berlíně za odporný, jde podle něj o útok na celou společnost.

Útočník může být ozbrojený

Policie nad ránem vyhlásila veřejné pátrání po podezřelém 21letém Abdulovi B. Sobotní incident přitom označila za úmyslný útok. Přesný motiv činu zatím stále není jasný. Podezřelého policie popisuje jako štíhlého a přibližně 190 centimetrů vysokého muže s černými vlasy.

„Prosím neoslovujte hledanou osobu v případě, že ji potkáte přímo, a vyhněte se kontaktu,“ uvedla policie s tím, že muž je možná ozbrojený. Do pátrání po pachateli se v noci zapojilo více než dvě tisícovky policistů, včetně příslušníků z Hamburku a dalších spolkových zemí.

Už dříve policisté uvedli, že je hledaný muž známý jako člen islamistické scény v Berlíně. Podle agentury DPA byl propuštěn z nápravného zařízení pro mladistvé teprve v květnu 2026. V souvislosti s útokem podnikla policie několik razií na různých místech Berlína. Jednou z nich byla také prohlídka bytu ve čtvrti Schöneberg, který je jedním z tradičních center komunity LGBT+ v Berlíně. Podezřelého se ale zadržet nepodařilo.

Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně ošetřila zraněné. (25. července 2026)
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně. (25. července 2026)
Německá policie předčasně ukončila LGBT pochod v Berlíně, záchranka následně ošetřila zraněné. (25. července 2026)
LGBT pochod v Berlíně (25. července 2026)
19 fotografií

„Jde o útok na naši svobodnou a otevřenou společnost. Po pokojném a pestrém CSD se shromáždění za tolerantní a mírumilovný Berlín stalo terčem toho nejbrutálnějšího útoku. Berlín je městem svobody - a právě naše svoboda byla dnes napadena tím nejstrašnějším způsobem,“ uvedl na síti X starosta Berlína Kai Wegner.

Pochodu hrdosti se v sobotu zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty. Jedná se o jeden z největších průvodů tohoto druhu v Evropě.

Oblast Tiergartenu byla dějištěm závažných násilných incidentů už v minulosti. V únoru 2025, dva dny před parlamentními volbami, pobodal mladík ze Sýrie u nedalekého památníku holokaustu španělského turistu. Motiv jeho činu byl antisemitský. Na jihozápadním okraji parku pak v prosinci 2016 tuniský útočník zabil 12 lidí, když s nákladním vozem najel do návštěvníků na vánočních trzích. Mezi oběťmi teroristického útoku tehdy byla i jedna Češka.

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