Boxer, který zbil policisty: Mě i mou ženu zasáhli slzným plynem. Lidé pro něj vybrali miliony

PAŘÍŽ/PRAHA Navzdory odporu francouzských úřadů obdržel bývalý profesionální boxer Christophe Dettinger, který během víkendových protestů v Paříži zbil několik policistů, více než 114 tisíc euro (téměř 3 miliony korun) skrze internetové dary.

Internetová fundraisingová platforma Leetchi pro boxera obdržela finanční dary pro šampióna Francie v letech 2007 a 2008 ještě předtím, než byla stránka stažena kvůli nevoli politiků, informuje britský deník The Guardian.



„Cikán z Massy“, jak média přezdívají bývalému boxerovi Christophovi Dettigerovi, se zúčastnil v sobotu bojů v pařížských ulicích proti policejním jednotkám. Na záběrech je vidět, jak se muž v černé čepici a rukavicích přehoupne přes zábradlí, skočí po hlavě do davu, upraví si rukavice a bez okolků se pustí do boje s nejbližším policistou, kterého má zrovna po ruce.

Incident pak vláda jmenovala jako jeden z případů násilného zvratu jinak poklidných demonstrací proti prezidentu Emmanuelu Macronovi. Podle AFP bude jeden z napadených policistů čtrnáct dní a druhý dva dny v úplné pracovní neschopnosti.

Sedmatřicetiletý boxer, jenž opustil ring v roce 2013, uvedl ve videu na sociálních sítích, že „to v něm vřelo“ poté, co byl se svou ženou zasažen slzným plynem. „Ano, zareagoval jsem špatně,“ přiznal muž s tím, že nedokázal jen přihlížet „násilným zásahům“ policejních složek proti demonstrantům.

„Protestoval jsem za všechny důchodce, za budoucnost mých dětí, za svobodné matky, za všechno, za co stojí bojovat. Jsem žlutá vesta. Mám v sobě vztek, jsou to vždy ti malí lidé, kteří za krize zaplatí,“ uvedl boxer poté, co byl policií v pondělí identifikován. Bezpečnostní složky jej později zadržely. Podpora ostatních demonstrantů pro Dettingera však značně rozčílila vládní představitele.

Ministryně protestují

„Přispívání na podporu někoho, kdo napadl policisty se rovná bytí spolupachatelem takto odporných činů násilí,“ řekla pro média ministryně pro rovnost Marlène Schiappaová. Podobně se vyjádřil i ministryně práce Muriel Pénicaudová, která nechápe, jak mohou lidé podporovat násilníka.

Naopak poslanec krajně pravicové strany Marine Le Penové Národní sdružení Sébastien Chenu tvrdí, že příspěvky pro boxera jsou „barometrem nenávisti vůči vládě“. Dodal, že však veškeré násilí odsuzuje.

Ve facebookových skupinách je již Dettinger vnímán jako hrdina hnutí. Záběry z mostu však ukazují, že dvojnásobný mistr Francie v křížové váze v letech 2007 a 2008 následně i kope do policistů ležících na zemi a tluče je hlava nehlava. Na událost již reagovala i francouzská boxerská federace.

„Francouzská federace boxu jako národní profesionální boxerská liga odsuzuje s velkou tvrdostí extrémně násilné chování, které je naprosto v protikladu s hodnotami, jež naše disciplína představuje, a použijeme veškeré prostředky k tomu, abychom bránili její veřejný obraz,“ uvedla v nedělním prohlášení federace.

Christophe Dettinger získal svou přezdívku v ringu v Massy na jihu Paříže, kde jej trénoval Jacky Trompesauce. Dettinger se stal šampiónem křížové váhy 30. října 2007, poté co na body porazil Kamela Amrana. Titul si udržel i v roce 2008. V roce 2013 ukončil svou kariéru s bilancí 18 vítězství z 23 zápasů.