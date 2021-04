Policie provedla domovní prohlídku u Trumpova exprávníka Giulianiho. Podle prokurátorů měl tlačit na Ukrajinu

New York Federální vyšetřovatelé provedli domovní prohlídku v newyorském bytě Rudyho Giulianiho, bývalého starosty New Yorku a někdejšího právníka exprezidenta Donalda Trumpa. Zabavili mu při ní několik elektronických zařízení, informovala americká média. Podle listu The New York Times (NYT) se jedná o známku toho, že úřady postoupily do nové a agresivnější fáze vyšetřování Giulianiho počínání na Ukrajině.

Trumpův právník Giuliani získal anticenu Zlatá malina za výstup v Boratovi Federální úřady se již delší dobu zabývají tím, zda se Giuliani nesnažil nezákonně ovlivnit rozhodování Trumpovy administrativy v roce 2019 ve prospěch jistých ukrajinských činitelů a oligarchů, kteří v té době zároveň pomáhali Giulianimu s hledáním kompromitujících materiálů na Joea Bidena, tehdejšího favorita na zisk demokratické kandidatury na prezidenta.

Podle NYT se vyšetřovatelé snažili získat povolení k prohlídce Giulianiho bytu řadu měsíců, v čemž se jim však ještě za Trumpovy vlády údajně snažilo bránit ministerstvo spravedlnosti. Po Bidenově nástupu do funkce letos v lednu ministerstvo svoje námitky stáhlo. Federální vyšetřovatelé musí vždy žádat ministerstvo spravedlnosti o konzultaci, pokud chtějí dostat povolení k domovní prohlídce u právníka. Vzniká tím totiž nebezpečí, že se při zajištění důkazů dostanou k informacím, na než se vztahuje advokátní tajemství. U Giulianiho se přitom jednalo o ještě citlivější případ, protože byl osobním právníkem exprezidenta Trumpa. Trump údajně probíral se svým právníkem Giulianim udělení ‚preventivní milosti‘. Giuliani to odmítá Ačkoliv udělení povolení k prohledání bytu nutně neznamená obvinění z trestné činnosti, poukazuje to podle NYT na to, že vyšetřování vstoupilo do nové fáze. Aby vyšetřovatelé povolení dostali, museli dostatečně prokázat soudci, že existuje podezření z trestné činnosti a že prohlídka pravděpodobně povede k zajištění důkazů. Vyšetřování Giulianiho se vyvinulo z kauzy, v níž figurovali Lev Parnas a Igor Fruman. Ti pomáhali Trumpovu někdejšímu právníkovi při jeho cestách na Ukrajinu. Policie vyšetřuje, jak se Giuliani podílel na spěšném odvolání americké velvyslankyně v Kyjevě Marie Yovanovitchové, která měla výhrady k úsilí Bílého domu o prošetření údajné korupce Huntera Bidena, syna současného prezidenta. Trumpův právník Giuliani v hledáčku prokurátorů. Měl tlačit na odvolání americké velvyslankyně na Ukrajině Vyšetřovatelé se však zabývají rovněž otázkou, zda Giuliani neusiloval o odvolání Yovanovitchové na popud některých ukrajinských činitelů a podnikatelů, kteří pro něj měli svoje vlastní důvody. Podle amerických federálních zákonů je snaha o ovlivnění rozhodování americké vlády podle požadavků či na příkaz cizích činitelů trestná, pokud na to není dopředu upozorněno ministerstvo spravedlnosti.