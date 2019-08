Policie se po smrti Epsteina zaměřuje v kauze zneužívání desítek dívek na Maxwellovou, píše tisk

New York Po smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina se stala hlavní osobou podezřelou z odpovědnosti za zneužívání desítek dívek Ghislaine Maxwellová, pařížská rodačka s oxfordským diplomem a s kontakty na celebrity a miliardáře. Napsal to v neděli list The Washington Post. Maxwellová je dcerou někdejšího britského politika a mediálního podnikatele Roberta Maxwella, který pocházel z židovské rodiny s československými kořeny.

Washingtonský list popsal Maxwellovou jako patronku, přítelkyní a dohazovačkou Epsteina. Dvojice podle policejních vyšetřovatelů vybudovala síť obchodu s děvčaty, která mimo jiné dodávala Epsteinovi tři nezletilé dívky denně. „Potřeboval tři orgasmy denně. Bylo to živočišné, jako přijímání potravy,“ řekla podle The Washington Post jedna z jeho obětí. Dozorci v době Epsteinovy sebevraždy pracovali přesčas. Nedodrželi pokyn týkající se kontroly vězňů Sedmapadesátiletá žena zatím z ničeho obviněna nebyla, žije mimo USA a policie se zatím marně snaží ji kontaktovat. Její pětipatrový dům na Manhattanu byl v roce 2016 prodán za 15 milionů dolarů (téměř 350 milionů korun) firmou, která má stejnou adresu jako Epsteinova newyorská kancelář. Podle jejích advokátů Maxwellová žije v Londýně, stálou adresu tam ale nemá. V USA se prý z obavy před zatčením hned tak neobjeví. Jméno Maxwellové se ve vyšetřování Epsteinovy kauzy objevovalo od počátku. Postižené dívky opakovaně vypovídaly, že byla koordinátorkou finančníkova sexuálního byznysu a bezprostředně třikrát denně organizovala i Epsteinovy „masáže“. Vyslechnout se ji ale nikdy nepodařilo. Trump na Twitteru šířil konspiraci. Sdílel příspěvky spojující Epsteinovu smrt s Clintonem Maxwellová figurovala v případu pomluvy z roku 2015, který vyvolala jedna z Epsteinových údajných obětí Virginia Giuffreová. Tehdy sedmnáctiletou dívku Maxwellová „zverbovala“ v roce 2000 v letovisku Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floridě. Přinutila ji údajně k sexu s britským princem Andrewem, bývalý guvernérem Nového Mexika Billem Richardsonem nebo někdejším vůdcem demokratů v Senátu Georgem Mitchellem. Všichni tito muži tvrzení Giuffreové popřeli. Případ skončil mimosoudním vyrovnáním v roce 2017. Přátelství s Kennedym i Clintonem Maxwellová udržovala prestižní společenské styky. V 90. letech se přátelila s Johnem Kennedym juniorem, synem bývalého amerického prezidenta, v roce 2010 byla hostem na svatbě Chelsea Clintonové, dcery exprezidenta Billa Clintona. Byla ve správní radě dobročinných nadací, založila nevládní organizaci na záchranu světového oceánu. Miliardář Epstein byl ve věznici v New Yorku nalezen mrtev, patrně spáchal sebevraždu Otcem Maxwellové byl britský poslanec a vydavatel Robert Maxwell, který v roce 1991 záhadně zemřel na své jachtě. Oficiálně šlo o nehodu, ale britský tisk spekuloval o sebevraždě kvůli dluhům a zpronevěrám. Ghislaine tvrdí, že byl zavražděn. Maxwell se narodil v roce 1923 v chudé židovské rodině v tehdy československé Podkarpatské Rusi jako Ján Ludvík Hoch (Abraham Leib Hoch). Před nacisty uprchl do Francie a Británie, v řadách československého exilového vojska se zapojil do odboje. Po válce ve Spojeném království zůstal a vybudoval rozsáhlé mediální impérium.