Policista ve Wisconsinu při zatýkání třemi ranami zastřelil muže. Propukly protesty

Video zachycuje tři policisty, jak zápasí s mužem a snaží se ho zatknout. Muž se pokouší vstát, jeden z policistů poté zdánlivě sahá po pistoli. Ke skupině přiběhne policistka a opakovaně křičí: „Taser!“. Muž poté padá na zem. Další policista se zvedá, vytahuje pistoli a z bezprostřední blízkosti vypálí tři výstřely. Muž na zemi se poté přestává hýbat.
„Madisonská policie zastřelila dalšího černocha. Zraky všech se musí upřít na policii Madisonu. Postaráme se o vlastní bezpečnost,“ uvedla podle agentury Reuters organizace Urban Triage.
Šéf madisonské policie John Patterson na tiskové konferenci uvedl, že policie ve středu odpoledne obdržela hlášení o člověku, který se údajně prohlížel zaparkovaná vozidla ve čtvrti Marquette. Na místě našla muže ve věku přes 30 let, který před ní začal ujíždět na kole přes dvorky okolních domů.
Policisté jej znovu vypátrali asi tři kilometry od budovy státního Kapitolu, načež podle Pattersona došlo k fyzické potyčce. Muž vytáhl nůž a zranil jednoho z policistů, dodal policejní šéf. Policisté použili paralyzér, ten však nebyl účinný, uvedl Patterson. Policista, který byl podle něj zraněn nožem, na muže vystřelil ze své zbraně a způsobil mu život ohrožující zranění. Muž zemřel po převozu do nemocnice.
„To nedokážu posoudit,“ odpověděl pak Patterson na otázku novinářů, zda by střelbu označil za zjevný případ nepřiměřeného použití síly. Policisté zapojení do incidentu podle něj dostanou administrativní volno, zatímco střelbu vyšetří kriminální oddělení wisconsinského ministerstva spravedlnosti.
Ke střelbě došlo na ulici v oblíbené čtvrti s restauracemi, bary, obchody a obytnými domy. Záběry z místa podle Reuters ukazují, jak na křižovatce zastavila projíždějící auta a lidé sledovali vývoj situace. Později se shromáždil dav, který skandoval: „Zatkněte ty policajty!“ Lidé tam pokládali květiny a zapalovali svíčky.
Protestující pochodovali ke Kapitolu státu Wisconsin a ujali se slova na pódiu místního letního festivalu. Požadovali, aby byl policista, který střílel, dohnán k odpovědnosti a vyzvaly úřady ke zveřejnění jeho jména. Wisconsinský komorní orchestr na sociálních sítích oznámil, že ruší své vystoupení.
V roce 2015 na stejné ulici, kde došlo ke středeční střelbě, policista zastřelil 19letého Tonyho Robinsona, syna černocha a bělošky, což tehdy vyvolalo rozsáhlé protesty. Okresní prokurátor daného policistu neobžaloval, protože dospěl k závěru, že použití střelné zbraně bylo oprávněné.