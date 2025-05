Šlo by útoku v Hamburku zabránit? Němečtí policisté chtějí více využívat AI

Incident se stal v místě, kde je zakázáno nosit zbraně včetně nožů. To vyvolalo debatu o smysluplnosti takových zón. Wendt v této souvislosti vysvětlil, že zóny umožňují policistům provádět namátkové kontroly, kdy lidé musí na vyzvání ukázat obsah tašek či kapes.

Během tří akcí za dva a půl měsíce spolková policie na hamburském hlavním nádraží zabavila 66 nožů a dvacet dalších zbraní, jako jsou slzný plyn, plynové pistole, paralyzéry či teleskopické obušky, uvedl Wendt pro německý deník Bild.

Policie chce v těchto zónách také využívat umělou inteligenci při vyhodnocování kamerových záznamů. „Bylo by možné rychle rozpoznat podezřelé osoby, které dělají podezřelé pohyby, jako je například (pohyb) při bodání. To by okamžitě upozornilo zásahové síly,“ řekl Wendt. Šéf odborového svazu je přesvědčen, že díky umělé inteligenci by včasným rozpoznáním bylo možné některým činům i předejít.

Ministerstvo vnitra Hamburku, který je městskou spolkovou zemí, sdělilo, že umělou inteligenci zapojenou do kamerového dohledu již zkouší, nicméně prozatím ne na hlavním nádraží.

Na hamburském hlavním nádraží, kterým denně projde na 500 tisíc cestujících, zaútočila žena pocházející z Dolního Saska. Soud v sobotu nařídil její umístění na psychiatrii.

Policie ženu znala z minulosti, od roku 2021 se s ní policisté pravidelně setkávali kvůli různým incidentům, při kterých vykazovala psychické onemocnění. Naposledy se tak stalo na počátku května v dolnosaském Cuxhavenu, kdy soud následně ženu poslal na psychiatrickou kliniku. Tam byla asi tři týdny a kliniku opustila ve čtvrtek, tedy den před útokem.

Během útoku v Hamburku utrpělo zranění 18 lidí ve věku od 19 do 85 let, přičemž čtyři z nich byli v ohrožení života, sedm lidí mělo těžká zranění a sedm zbývajících bylo zraněno lehce. Policie v sobotu sdělila, že stav všech je už stabilizovaný. Zranění způsobené nožem utrpělo 15 lidí, zbývající tři se zranili při pádech, případně utrpěli šok.