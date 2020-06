Napětí v Americe roste. Policie v Atlantě zastřelila černocha, demonstranti poté zapálili restauraci

Atlanta (USA) Demonstranti v Atlantě v americkém státě Georgia zablokovali dálnici a zapálili restauraci řetězce rychlého občerstvení Wendy’s poté, co tam policie zastřelila černocha, který se pokusil při zatýkání uprchnout.

Informovala o tom agentura Reuters, podle níž incident, který byl zachycen na videu, pravděpodobně povede k posílení protestů proti policejní brutalitě napříč Spojenými státy.



Nepokoje v Atlantě propukly po setmění poté, co místní starostka Keisha Lanceová Bottomsová oznámila, že přijala rezignaci náčelnice policie Eriky Shieldsové. Ta složila funkci v reakci na páteční zastřelení 27letého Raysharda Brookse u restaurace Wendy’s.

Místní televize odvysílala záběry restaurace rychlého občerstvení v plamenech, přičemž na nich nebyli vidět žádní hasiči. Policie se mezitím střetla s demonstranty u nedaleké dálnice. Hasiči na místo podle Reuters dorazili po více než 45 minutách a měli policejní ochranu. Z restaurace u benzinové pumpy už ale zbyly jen ohořelé trosky.

„Nevěřím, že se jednalo o oprávněné použití smrtící síly,“ řekla Bottomsová na tiskové konferenci a doplnila, že vyzvala policii, aby strážník, který střílel na Brookse, dostal okamžitou výpověď. Úřady dosud jména dvou bělošských strážníků, kteří černocha zatýkali, nezveřejnily.

Brooks měl malou dceru, která v sobotu slavila narozeniny, uvedli jeho právní zástupci. Zemřel následkem střelného poranění v době, kdy se v USA již několik týdnů konají protesty proti policejní brutalitě a rasismu po zabití černocha George Floyda. Ten zemřel na konci května při zatýkání ve městě Minneapolis. Bělošský policista, který mu téměř devět minut klečel na krku, nyní čelí obvinění z vraždy.

Pouliční protesty v blízkosti místa střelby propukly v Atlantě v sobotu. Více než 100 lidí na místě požadovalo, aby byli dva strážníci v souvislosti se zabitím Brookse obviněni.

Policisté neměli právo muže zastřelit

Policie byla k restauraci rychlého občerstvení přivolána poté, co Brooks údajně usnul v autě, když čekal, až na něj přijde řada u okénka drive-thru. Policisté se ho pokusili zatknout, když selhal při testu střízlivosti, uvedl Úřad pro vyšetřování státu Georgia (GBI).



Video očitého svědka zachytilo Brookse, jak se pere s policisty na zemi, a následně jim utíká přes parkoviště s něčím, co vypadá jako taser jednoho ze strážníků.

Druhé video z kamer v restauraci zachytlo Brookse, jak se při útěku otočil a patrně namířil taser na policisty. Jeden ze strážníků poté vystřelil, načež se Brooks skácel k zemi.

Právníci zastřeleního muže uvedli, že policie neměla právo použít smrtící zbraň, i kdyby Brooks použil taser, který smrtící zbraní není. „Nemůžete někoho zastřelit, pokud na vás nemíří střelnou zbraní,“ uvedl právník Chris Stewart.

Místní prokurátor Paul Howard mladší uvedl, že bylo zahájeno“intenzivní, nezávislé vyšetřování incidentu“, zatímco se čeká se na závěry GBI.

Bottomsová uvedla, že Shieldsovou, která policii vedla od prosince 2016 dočasně nahradí její někdejší zástupce, Afroameričan Rodney Bryant.

Náčelnice policie v Atlantě rezignovala

Náčelnice policie v Atlantě v americkém státě Georgia Erika Shieldsová v sobotu rezignovala. Stalo se tak několik hodin poté, co demonstranti vyšli do ulic na protest proti zastřelení 27letého černocha Raysharda Brookse policií poté, co usnul, když čekal v autě, až na něj přijde řada u okénka rychlého občerstvení, jižně od centra města, a bránil se zatčení, když selhal při testu střízlivosti. Podle agentury Reuters to oznámila starostka Atlanty Keisha Lanceová Bottomsová.



„Nevěřím, že se jednalo o oprávněné použití smrtící síly,“ řekla Bottomsová na tiskové konferenci a doplnila, že vyzvala policii, aby strážník, který střílel, dostal okamžitou výpověď.