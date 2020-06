Policie v Seattlu se stáhla, město nyní řídí demonstranti. Trump se proti vývoji ostře ohrazuje

„Tento prostor je nyní majetkem lidu ze Seattlu,“ píše se na obřím transparentu vyvěšeném na nyní prázdné policejní stanici. NYT popisuje nastalou situaci z poloviny jako pouliční festival a z poloviny jako komunu. Stovky lidí se scházejí, aby si vyslechli proslovy, hudební vystoupení či předčítání poezie. Bydlí na ulici ve stanech a společnými silami si zajišťují jídlo a lékařskou péči. Veřejně se promítají filmy o rasismu v Americe a děti si hrají na prázdných ulicích.



Zóna funguje s tichou podporou úřadů. Na místě byl ve středu šéf místních hasičů Harold Scoggins, který zprostředkovával rozhovor mezi protestujícími a vedením policie a ujišťoval se, že ve čtvrti panují náležité hygienické podmínky. „Nemám vůbec tušení, kam to směřuje,“ řekl Scoggins. „Pracujeme krok po kroku na tom, jak si vybudovat vztahy, budujeme důvěru na malých věcech, abychom si to dokázali vyjasnit společně,“ dodal.

Desítkami amerických měst otřásají více než dva týdny protesty, jež země nezažila od 60. let minulého století. Demonstrace zažehlo video, na němž bělošský policista klečí téměř devět minut na krku zatýkaného černocha George Floyda, který opakovaně říká, že nemůže dýchat. Floyd byl krátce po zákroku prohlášen za mrtvého.

Demonstranti protestují proti policejní brutalitě vůči černochům a proti zakořeněnému rasismu v americké společnosti. Na mnoha místech se jejich požadavky vyvinuly v heslo „defund the police“ (odeberte finance policii), jímž požadují snížení rozpočtu policejních sborů a přesměrování peněz na sociální programy. Protestující totiž tvrdí, že mezi občany a pořádkovými silami na některých místech panuje taková nedůvěra, že působení policie mnoho lidí spíše ohrožuje než chrání.

Mnozí činitelé po celé zemi slíbili rozsáhlé policejní reformy a objevují se i návrhy z konkrétních měst na rozpuštění policejních sborů. Ty by měly následně znovu vzniknout v zásadně odlišné podobě, zatím však není zcela jasné v jaké.

Donald Trump, který se sám nazval prezidentem zákona a pořádku, se však proti tomuto vývoji tvrdě vymezuje a považuje ho za požadavek radikálů usilujících o rozvrácení veřejného pořádek. „Domácí teroristé ovládli Seattle, řídí je samozřejmě radikálně-levicoví demokraté,“ napsal Trump na sociální síti twitter. „Převezměte hned kontrolu nad svým městem,“ vyzval v dalším příspěvku Trump starostku Seattlu. „Pokud to neuděláte, tak to udělám já. Tohle není hra. Tito hnusní anarchisti musí být okamžitě zastaveni,“ pokračoval prezident.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!