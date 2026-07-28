Hrůzný nález ve Francii. V bytě objevili pět mrtvých novorozenců v krabicích

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  15:55aktualizováno  15:55
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Francouzská policie zapečetila dveře bytu v Orange v jižní Francii poté, co zde...

Francouzská policie zapečetila dveře bytu v Orange v jižní Francii poté, co zde byla objevena těla pěti zemřelých kojenců. (28. července 2026) | foto: Thibaud Moritz, AFP Profimedia.cz

Francouzská policie zapečetila dveře bytu v Orange v jižní Francii poté, co zde...
Francouzská policie zapečetila dveře bytu v Orange v jižní Francii poté, co zde...
Francouzská policie zapečetila dveře bytu v Orange v jižní Francii poté, co zde...
Francouzská policie zapečetila dveře bytu v Orange v jižní Francii poté, co zde...
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Francouzská policie objevila ve městě Orange na jihovýchodě země těla pěti novorozenců uložená v papírových krabicích, informovala místní prokuratura. Pozůstatky jako první nalezl dvaatřicetiletý partner ženy, která v neděli porodila doma zdravé dítě a pak byla převezena do nemocnice.

Muže znepokojilo, že se o těhotenství partnerky dozvěděl znovu velmi pozdě. Začal proto pátrat ve svém bytě, kde nalezl lidské pozůstatky. Následně informoval nemocnici v Orange, která na to upozornila policii. Ta byt prohledala v pondělí večer. Pár vychovává dvě děti ve věku osm a devět let.

Podle soudního lékaře nalezené pozůstatky pravděpodobně patří pěti novorozencům, uvedla prokuratura. Pozůstatky nyní procházejí pitvou a laboratorní analýzou. Matka je po porodu stále v nemocnici a dosud nebyla vyslýchána policií.

Případy opakovaných vražd novorozenců po porodu nejsou vzácné. Příčinou bývá narušený úsudek matky nebo utajené těhotenství, o kterém nevědělo ani nejbližší okolí, podotýká AFP.

Nejzávažnější případ vraždy novorozenců byl odhalen v roce 2010, kdy na zahradě rodičů zdravotní sestry Dominique Cottrezové bylo nalezeno osm zakopaných těl novorozenců. Cottrezová byla v roce 2015 odsouzena k devíti letům vězení. Tehdy jednapadesátiletá žena vypověděla, že měla strach, že děti jsou plodem jejího dlouhotrvajícího incestního vztahu s otcem.

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