Muž chtěl ženám chrstnout kyselinu do tváře. Policie útoku zabránila

Autor: ,
  15:22
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Slovenští policisté překazili chystaný útok kyselinou na dvě ženy. Podezřelému hrozí až 12 let vězení, informoval server Pravda.sk s odvoláním na policejní sdělení. Po obviněném policie pátrá.
Policie na východě Slovenska zabránila v útoku kyselinou na dvě ženy. (23....

Policie na východě Slovenska zabránila v útoku kyselinou na dvě ženy. (23. května 2026) | foto: Polícia Slovenskej republiky

Policie na východě Slovenska zabránila v útoku kyselinou na dvě ženy. (23....
Policie na východě Slovenska zabránila v útoku kyselinou na dvě ženy. (23....
Na střední škole explodovala kyselina (8. ledna 2024)
Naleznuté chemikálie obsahovaly nebezpečné a výbušné látky. Pyrotechnik...
5 fotografií

Operaci „Leptač“ podnikli v Košicích na východě Slovenska policisté z Úřadu boje proti organizované kriminalité (ÚBOK). Součástí akce byla domovní prohlídka a zabavení možných důkazů. Podezřelého, označeného pouze iniciálami J.M., vyšetřovatel obvinil z trestného činu ublížení na zdraví ve stadiu přípravy.

Muž se podle vyšetřování k útoku dlouhodobě připravoval a oslovil několik osob, kterým poskytl fotografie vyhlédnutých obětí, informace o jejich pohybu a instrukce potřebné k vykonání útoku.

„Jednou z plánovaných variant bylo chrstnout jedné z poškozených kyselinu do tváře, další variantou byl fyzický útok zaměřený na způsobení závažných zranění,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Hrabovská. Informace o motivu chystaného činou nejsou k dispozici.

„Vzhledem k přijatým opatřením a včasnému zásahu proti kriminalistické jednotky ProtBOK nedošlo k tomuto vážnému skutku,“ uvedla slovenská policie na Facebooku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.