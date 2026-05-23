Operaci „Leptač“ podnikli v Košicích na východě Slovenska policisté z Úřadu boje proti organizované kriminalité (ÚBOK). Součástí akce byla domovní prohlídka a zabavení možných důkazů. Podezřelého, označeného pouze iniciálami J.M., vyšetřovatel obvinil z trestného činu ublížení na zdraví ve stadiu přípravy.
Muž se podle vyšetřování k útoku dlouhodobě připravoval a oslovil několik osob, kterým poskytl fotografie vyhlédnutých obětí, informace o jejich pohybu a instrukce potřebné k vykonání útoku.
„Jednou z plánovaných variant bylo chrstnout jedné z poškozených kyselinu do tváře, další variantou byl fyzický útok zaměřený na způsobení závažných zranění,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Hrabovská. Informace o motivu chystaného činou nejsou k dispozici.
„Vzhledem k přijatým opatřením a včasnému zásahu proti kriminalistické jednotky ProtBOK nedošlo k tomuto vážnému skutku,“ uvedla slovenská policie na Facebooku.