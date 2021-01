Policie zásah na Kapitolu dle expertů nezvládla, byla zaskočená a posily dorazily s velkým zpožděním

Washington Dav rozlícených příznivců prezidenta Donalda Trumpa, který ve středu pronikl do budovy Kapitolu, kde v tu dobu zasedaly obě komory Kongresu, vyvolal ve Spojených státech ostrou debatu o míře připravenosti bezpečnostních složek. Řada expertů i představitelů vládních úřadů se domnívá, že kongresová policie zásah nezvládla a nechala se zaskočit protestní akcí, o níž předem věděla.

Posily, které by pomohly obnovit pořádek, se do akce zapojily s obrovským zpožděním. Zákonodárci už proto ohlásili, že hodlají zahájit vyšetřování zásahu, uvedla agentura AP.

Z toho, s jakou relativní lehkostí protestující pronikli do budovy Kapitolu, je podle mnohých zřejmé, že kongresová policie, jejímž úkolem je zajišťovat bezpečnost zákonodárců a celého areálu budov zákonodárného sboru, selhala. Podle agentury Reuters jde o jednu z největších chyb bezpečnostních složek za poslední léta, přičemž trvalo déle než dvě hodiny než se podařilo obnovit pořádek.

Média upozornila i na zjevný nepoměr mezi tím, jak probíhal zásah proti násilnému davu v Kapitolu, a tím, jak tvrdě pořádkové síly zasahovaly proti často zcela poklidným demonstracím proti rasové diskriminaci, které se loni konaly v celých Spojených státech po smrti černocha George Floyda.

Kongresová policie má 2000 příslušníků a předem si nevyžádala součinnost dalších bezpečnostních složek, i když o předpokládaném rozsahu protestu v centru Washingtonu věděla předem. „Nemám tušení, jak to, že na to nebyli připraveni. Bylo to nad jejich síly, neměli potřebné prostředky. Přece musíte být schopni ubránit Kapitol, tohle není v pořádku,“ citoval deník The New York Times bývalého šéfa washingtonské policie Charlese Ramseyho.

„Kdybych byl u toho, zasloužil bych vyhazov za to, že jsem něco takového dopustil. Když jsem viděl, co se děje na půdě sněmovny a senátu, bylo mi stydno,“ citovala stanice CNBC bývalého šéfa kongresové policie Terrance Gainera. Současné vedení této policejní složky se k věci odmítlo vyjádřit.

Demokratka Zoe Lofgrenová, která předsedá jednomu z výborů Sněmovny reprezentantů řekla, že narušení bezpečnosti Kapitolu je vážná věc a že zásah by měl prošetřit Kongres. Další demokratická kongresmanka Val Demingsová míní, že je „bolestně zjevné“, že policie nebyla na střet s demonstranty připravená. Podle ní neměla k dispozici dost lidí, ani plán, jak postupovat.

Demokratka Karen Bassová rozhořčeně komentovala příspěvky na sociálních sítích, podle nichž jeden z policistů pózoval na selfie s demonstrantem. „Udělali byste si selfie s člověkem, který zrovna loupí v bance? Neumím si představit, že kdyby několik tisíc demonstrantů (z hnutí Black Lives Matter) proniklo ke Kapitolu... bylo by jen 13 zatčených,“ uvedla. Celkem policie zatkla přes 50 lidí.

Podle Reuters se demokratičtí zákonodárci dotazovali, zda bezpečnostní složky mají plán pro případ, že by se protesty Trumpových příznivců zvrhly v násilnosti. Nedostali ale uspokojivou odpověď. V případě velkých protestů bezpečnostní složky většinou týdny plánují, jak zajistí bezpečnost, a předem domlouvají součinnost policie, tajných služeb a federálních agentur, jako je například FBI. Tentokrát ale takový plán nebyl k dispozici a posily povolala až starostka Washingtonu Muriel Bowserová. Ta si vyžádala pomoc národní gardy 45 minut poté, co se dav dostal do sídla Kongresu.