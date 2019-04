Assange zatčen. Policie si přišla pro ‚pana‘ Wikileaks po 7 letech na ekvádorské ambasádě

Londýn/Praha Britská policie ve čtvrtek zatkla spoluzakladatele platformy Wikileaks Juliana Assange - po sedmi letech, jež strávil na ekvádorské ambasádě v Londýně. Přišla si po něj přímo na pozemek ambasády poté, co obdržela oficiální povolení. S odkazem na britskou policii to uvedla agentura Reuters. Nebude prý však vydán do země, kde by mu hrozil trest smrti.

„Julian Assange (47) byl dnes, ve čtvrtek 11. dubna, zatčen důstojníky metropolitní policie na Ekvádorské ambasádě,“ uvedla policie.

Doplnila, že k zatčení došlo poté, co byla policie pozvána na ambasádu velvyslancem poté, co ekvádorská vláda zrušila povolení k azylu.

Ekvádor Assangeovi odňal azyl, protože opakovaně porušoval mezinárodní úmluvy a pravidla každodenního provozu ambasády, napsal ekvádorský prezident Lenín Moreno na svém twitterovém účtu.

Assange nejenže zasahoval podle prezidenta Morena do záležitostí jiných států, ale také narušoval provoz samotné ambasády. Zakrýval kamery, urážel ochranku a dokonce bez dovolení procházel diplomatické dokumenty.

„Sice tvrdil, že je odříznutý od světa, když mu velvyslanectví přerušilo přístup k internetu, ale i tak měl telefon díky kterému mohl komunikovat se světem,“ popisuje ve videu Moreno. Ekvádor tak Assangeovi odebral azyl

Stalo se tak poté, co Assange minulý týden zveřejnil na portálu WikiLeaks fotografie Morena a jeho rodiny a připojil se údajně ke kampani vedenou bývalým prezidentem Rafaelem Correaou, jež má destabilizovat Ekvádor.

Ještě dříve prý uprchlík nechal na WikiLeaks zveřejnit dokumenty týkající se údajných nelegálních transakcí a úplatků převáděných přes firmu prezidentova bratra. Podle serveru WikiLeaks odnětí azylu znamená porušení mezinárodního práva.

Rozbroje kolem úklidu a kočky

Rozpory mezi ekvádorskou vládou a Assangem se začaly objevovat již v březnu loňského roku, kdy mu ambasáda omezila přístup k internetu. Loni v říjnu vláda zakladateli serveru Wikileaks naordinovala nová pravidla pro pobyt v azylu.

Podle oficiálního devítistránkového dokumentu se musel zakladatel WikiLeaks Julian Assange smířit s tím, že nesmí „zasahovat do záležitostí jiných států“ a provozovat aktivity, „které mohou ohrozit dobré vztahy Ekvádoru s dalšími zeměmi“.



Úřady také zároveň upozornily Assange, že pokud se nebude starat o svou kočku, se kterou žije na ambasádě, bude mu zvíře odebráno a odneseno do útulku.

O jeho osudu rozhodnou soudy

Co budou britské úřady dělat s Assangem, zatím jasné není. Podle pracovníků britského ministerstva zahraničí rozhodnou o vydání Assange do některé ze zemí soudy. Prezident Moreno pro média uvedl, že dostal od Velké Británie záruky, že Assange nebude vydán do země, ve které by mu hrozil trest smrti.

„V souvislosti s naším pevným postojem k lidským právům a mezinárodnímu právu požaduji po Velké Británii, aby zaručila, že pan Assange nebude vydán do země, kde by mu hrozilo mučení či trest smrti,“ uvedl ve videu na Twitteru ekvádorský prezident. „Britská vláda mi potvrdila, že mé žádosti vyhoví.“



Nyní sedmačtyřicetiletý Assange se na ambasádu v Londýně uchýlil v červnu 2012, dva měsíce nato mu Ekvádor udělil politický azyl. Na velvyslanectví se původně ukryl především kvůli podezření ze znásilnění ve Švédsku z roku 2010.

Assange vinu odmítá a Švédsko loni případ odložilo. Stále ale může být zatčen a vydán do USA, kde mu hrozí stíhání kvůli zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku či v Afghánistánu.

Britské úřady zatykač vydaly v roce 2012, když se Assange nedostavil k jednání ohledně vydání své osoby švédské justici. Britský zatykač tedy nadále platí i přesto, že švédská prokuratura loni v květnu předběžné vyšetřování zastavila.