Nepřiměřená síla při drogové razii. Policista z Kentucky byl uznán vinným

Smrt šestadvacetileté černošky spolu se zabitím George Floyda policisty v Minneapolisu v květnu 2020 vyvolaly celonárodní protesty proti rasové nespravedlnosti.

Porota složená ze šesti mužů a šesti žen nejprve očistila Bretta Hankisona z obvinění, že použil nepřiměřenou sílu vůči sousedům Taylorové. Porota jednala tři dny více než 20 hodin.

Hankison při zásahu vypálil deset ran do skleněných dveří a oken Taylorové, ale nikoho nezasáhl. Některé střely vlétly do sousedního bytu. Osmačtyřicetiletý Hankison po dobu procesu tvrdil, že jednal, aby ochránil své kolegy poté, co ně přítel Talyorové Kenneth Walker vystřelil, když vyrazili beranidlem dveře. Walker postřelil jednoho z policistů.

Hankisonovi právníci tvrdili, že Hankison jednal správně ve velmi napjatém a chaotickém prostředí. Zdůraznili, že jeho výstřely nikoho nezasáhly. Podle prokurátora Hankison jednal bezohledně, když vypálil deset ran do dveří a oken, kde neviděl cíl.

Loni se jiná porota ve věci federálního obvinění Hankisona ocitla na mrtvém bodě. V roce 2022 porota Hankisona zprostila obvinění ze zločinu bezohledného ohrožení.

Hankison je jeden z čtyř policistů, které americké ministerstvo spravedlnosti v roce 2022 obvinilo z porušení občanských práv Taylorové. Případ zatím přinesl jen jedno odsouzení - dohodu o vině a trestu bývalého policisty, který nebyl u zásahu a stal se spolupracujícím svědkem v jiném případu.

Ani jeden z policistů, kteří zastřelili Taylorovou, nebyl v souvislosti s její smrtí obviněn. Federální zastupitelství uvedlo, že tito policisté byli oprávněni opětovat palbu, protože přítel Taylorové na ně střílel jako první.