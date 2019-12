Policisté u Pasova zachránili 11 uprchlíků z chladírenského vozu. Řidič o nich nevěděl

PASOV Policisté na odpočívadle poblíž bavorského Pasova vysvobodili z chladírenského vozu 11 uprchlíků. Afghánci ve věku 14 až 31 let nastoupili do tureckého vozu s ovocem v Srbsku. Sdělila to v pondělí policie.

Řidič kamionu, ve kterém nalezli 39 těl vietnamských migrantů, se přiznal k pašování Dvaačtyřicetiletý řidič nákladního vozu podle policie věrohodně ujistil, že o lidech v nákladním prostoru nic nevěděl. Podle policie bylo v sobotu na odpočívadle Donautal-Ost z nákladního automobilu slyšet klepání. Policie nákladní prostor otevřela a objevila migranty, kteří si stěžovali na dýchací problémy.

Pokračování v jízdě až do Belgie by podle policie Afghánce mohlo ohrozit na životě. V poslední době se postaral o palcové titulky ve světovém tisku nález 39 mrtvých v chladírenském kontejneru na kamionu zaparkovaném v průmyslové zóně města Grays poblíž Londýna. Všechny oběti objevené 23. října pocházely z Vietnamu a zjevně usilovaly o ilegální přistěhování do Británie.