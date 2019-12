Policisté v Uruguayi zabavili šest tun kokainu za téměř 30 miliard korun

Montevideo Uruguayští policisté a celníci zabavili při dvou akcích rekordních téměř šest tun kokainu, jehož hodnotu úřady odhadly na 1,3 miliardy dolarů (téměř 30 miliard korun). Informoval o tom server BBC. Větší část narkotik se našla v přístavu v Montevideu, a to ve čtyřech kontejnerech se sójovou moukou, které mířily do západoafrického Toga.

Celníci se na podezřelé kontejnery v přístavu zaměřili poté, co pojali podezření po jejich průchodu skenerem. Neobvyklé podle nich bylo už to, že daná exportní firma nikdy dříve sóju ve větším množství nevyvážela a že se tato plodina obecně v Africe příliš nekonzumuje. Je přitom známo, že velká část drog z Latinské Ameriky míří do Evropy právě přes Afriku.



Už v prvním z kontejnerů se našlo 3000 balíčků s kokainem, každý z nich vážil 1,1 kilogramu, řekl novinářům mluvčí námořnictva Diego Perona. Celkem se v přístavu podařilo najít 4,4 tuny drog. Šéf celníků Jaime Borgiani pak vysvětlil, že původ kontejnerů pomohl policii vypátrat další více než tunu kokainu. Zboží totiž do přístavu dorazilo z farmy v oblasti Soriano a právě tam se poté podařilo zabavit ještě další 1,5 tuny narkotik. Zatčeni byli čtyři lidé.

Podle uruguayských médií jde o největší zabavené množství kokainu v historii země. Předchozí rekord je přitom jen měsíc starý - v listopadu úřady objevily v Montevideu tři tuny kokainu v lodních kontejnerech, které měly zamířit přes Kanárské ostrovy do afrického Beninu.