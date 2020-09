Američtí policisté zastřelili podezřelého ze zabití podporovatele Trumpa

Washington Policisté v americkém státě Washington ve čtvrtek večer zastřelili zastánce levicového hnutí Antifa, který čelil podezření, že při protestech v oregonském Portlandu zastřelil stoupence krajně pravicové skupiny Patriot Prayer, který podporoval prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na zdroje obeznámené s vyšetřováním o tom napsal americký list The New York Times (NYT).

Osmačtyřicetiletý podezřelý Michael Reinoehl byl podle informací NYT zastřelen ve městě Lacey jihozápadně od Seattle. Deník The Oregonian napsal, že Reinoehl byl vyšetřován v souvislosti se sobotní fatální střelbou. Ta začala poté, co se podporovatel prezidenta Trumpa, Aaron Danielson, v centru Portlandu střetl s demonstranty, kteří tam protestovali proti rasismu a policejní brutalitě.



Zpravodajský web BBC s odvoláním na policii napsal, že Reinoehl byl ozbrojený a byl zastřelen při střetu se strážci zákona. NYT uvedl, že podle místního policisty Raye Bradyho v oblasti podezřelého hledala speciální skupina vedená federálními agenty.

Když Reinoehl vyšel z bytu a nastoupil do auta, policisté se jej pokusili zatknout, strhla se střelba a čtyři ze zatýkajících použili zbraně. Brady dodal, že podle jeho informací měl také podezřelý zbraň, zda z ní ale vystřelil, není jasné.

Reinoehl v rozhovoru, který ve čtvrtek zveřejnil web Vice News, uvedl, že jednal v sebeobraně, jelikož myslel, že jeho samotného nebo jeho přítele ubodají. „Neměl jsem na výběr. Teda, měl jsem na výběr. Mohl jsem tam sedět a dívat se na to, jak zabijí mého barevného kamaráda. To jsem ale nemohl dopustit,“ uvedl.

Reinoehl, který se hlásil k Antifě, byl aktivním účastníkem portlandských demonstrací hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které ve městě trvají již více než 100 dní, a aktivně se k dění vyjadřoval na instagramu. Někteří politologové Antifu řadí mezi krajně levicová či anarchistická hnutí.

„Jsem 100 procentně Antifák, úplně!“ napsal Reinoehl na instagramu v červnu. Hnutí Antifa označil list NYT za volné uskupení aktivistů, kteří se mobilizují na protest proti skupinám, jež vnímají jako rasistické nebo fašistické. „Jsem ochoten bojovat za své bratry a sestry! I pokud jsou někteří z nich příliš velcí ignoranti na to, aby si uvědomili, co Antifa opravdu znamená. Nechceme násilí, ale ani před ním nebudeme utíkat!“ uvedl aktivista.

V Portlandu se pravidelně v nočních hodinách konají protesty od smrti 46letého černocha George Floyda, který byl zabit v Minneapolisu 25. května při zatýkání bělošskými policisty.

V červenci vyslal Trump do Portlandu federální síly k ochraně federálních budov, což však situaci podle místních úřadů ještě zhoršilo. Ve středu prezident podepsal dokument, jež hrozí zastavením federálního financování městům, kde se „nedodržují zákony“. Prezident ve stanovisku vyzval generálního prokurátora, aby vydal seznam jurisdikcí, jež „umožnily, aby násilí a ničení majetku pokračovalo, a odmítly zavést rozumná opatření proti těmto zločineckým aktivitám“. Následně mají vyjít doporučení ohledně omezení federálních grantů pro tato města.

Místní činitelé Trumpův krok podle agentury AP označili za politikaření, které by nejspíš neobstálo u soudu. Podle šéfa sdružení starostů U.S. Conference of Mayors Toma Cochrana nemá Trumpův nejnovější krok právní opodstatnění. Kdyby jej uplatnil, vedlo by to podle Cochrana ke snížení rozpočtu policistů a hasičů a dalších klíčových služeb, přestože republikánský prezident celou dobu tvrdí, že o oslabení policie usilují demokrati.