‚Politická premiéra pro Chicago.‘ Město poprvé povede Afroameričanka

Chicago Voliči v americkém Chicagu si poprvé v historii zvolili do čela mísntní radnice černošku. Šestapadesátiletá Lori Lightfootová, která vstoupila do politiky teprve nedávno, v úterním souboji o křeslo starostky jasně porazila zkušenou lokální političku, která je rovněž afroamerického původu. V novém volebním období povede Lightfootová třetí nejlidnatější americké město sužované vysokou kriminalitou a nedostatkem financí, uvedla televize CNN.

„Pro město, které je domovem mnoha amerických černošských politiků kteří tvořili historii, je to další politická premiéra,“ komentoval vítězství političky, která se otevřeně hlásí k homosexualitě, demokratický senátor Cory Booker.



Bývalá firemní právnička Lightfootová se bude muset vyrovnat s pověstí Chicaga jako jednoho z nejnásilnějších amerických velkoměst. Pětiletého maxima 769 vražd dosáhlo sice město v roce 2016 a od té doby jejich počet klesá, vyřešit se však policii podaří jen necelá pětina případů.

Vedle vysoké kriminality se bude starostka potýkat i s vyprázdněnou veřejnou kasou. Pro příští fiskální rok 2020 se očekává rozpočtový deficit čtvrt miliardy dolarů (5,75 miliardy korun), navíc městu končí řada smluv s policisty, hasiči či učiteli a očekává se, že budou chtít přidat.

„Není to tak dlouho, co byl souboj dvou Afroameričanek usilujících o tuto pozici sotva představitelný,“ konstatovala druhá demokratická kandidátka Toni Precwinklová, jež se s Lightfootovou dostala do rozhodujícího souboje z únorového prvního kola, kdy obě ženy uspěly mezi celkovými 14 kandidáty. V úterý porazila Lightfootová svou zkušenější soupeřku ziskem téměř tří čtvrtin hlasů. V úřadu nahradí dlouholetého starostu Rahma Emanuela, který již o třetí mandát neusiloval.