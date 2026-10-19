Debata o migraci se v pátek protáhla na více než dvě hodiny. Ještě před začátkem summitu se přitom konala i takzvaná migrační snídaně, což je akce zemí zastávajících podobné postoje ke zpřísnění migrační politiky EU. Zúčastnil se jí i český premiér.
Právě na této ranní schůzce vedené italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou zazněl podle Babiše návrh, který by Evropské komisi uložil, aby členským státům poskytla větší prostor při odmítání žádostí o azyl a větší pravomoci v boji proti nelegální migraci.
Podle tří diplomatů získala tato iniciativa podporu více než dvanácti zemí, ale nakonec ztroskotala, když se k ní odmítli připojit francouzský prezident Emmanuel Macron, lucemburský premiér Luc Frieden a španělský premiér Pedro Sánchez.
Jeden z diplomatů označil páteční diskusi za hroznou, podle jiných byla velmi vyhrocená a velmi přímá. Jeden z diplomatických zdrojů rovněž uvedl, že předseda Evropské rady António Costa zasáhl a diskusi ukončil. Informace o tom, co přesně zaznělo, se liší, ale oba diplomaté se shodli, že dánská premiérka a český premiér použili velmi silná slova, když spojovali migrační politiku s „obranou evropské civilizace“.
Třetí diplomat řekl, že výměna názorů byla sice vášnivá, ale stále zůstala politická a byla „nezbytná k tomu, aby se debata přiblížila skutečným obavám voličů“.
Nakonec byla část závěrů summitu EU týkající se migrace schválena, nicméně oproti původnímu návrhu ve výrazně zkrácené podobě. Z konečného textu vypadly například výzvy k účinnějšímu navracení migrantů, většímu tlaku na země, které při návratech nespolupracují, i pasáže o ochraně vnějších hranic, boji proti převaděčství a monitorování sociálních sítí.
Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Zůstala pouze obecná zmínka o strategické diskusi o migraci, záměru Evropské komise připravit ve spolupráci s členskými státy krizový rámec a příslib, že se Evropská rada k tématu vrátí na některém z příštích zasedání.
Babiš k tomu po skončení summitu řekl, že návrh Meloniové a Frederiksenové byl konkrétnější a ukládal Evropské komisi, aby uvolnila ruce členským státům, poskytla jim větší kompetence či umožnila odmítání azylu. Španělsko má však podle něj před volbami a tamní premiér má o migraci odlišné představy.
„Někteří lídři, když to možná přeženu, mají tendenci spíš preferovat migranty než vlastní občany, možná proto, aby je zvolili,“ řekl český premiér.