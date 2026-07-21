Šéf FBI Patel plánuje na podzim vyrazit do Ruska. Mluví se návštěvě tajné služby FSB

Autor: ,
  8:43aktualizováno  8:43
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Kash Patel, ředitel FBI, se může pochlubit zatčením Ryana Weddinga.

Kash Patel, ředitel FBI, se může pochlubit zatčením Ryana Weddinga. | foto: Mike BlakeReuters

editel FBI Kash Patel gestikuluje při výpovědi před senátním výborem v Kapitolu...
Ruský prezident Vladimir Putin a šéf FSB Vladimir Bortnikov (24. února 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin a šéf FSB Vladimir Bortnikov (24. února 2026)
Ředitel ruské FSB Alexander Bortnikov poslouchá prezidenta Vladimira Putina,...
50 fotografií
Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel plánuje v polovině října navštívit Rusko, kde ho nejspíš přijme ruská tajná služba FSB. Šéf FBI nejprve zavítá do Moskvy a následně do Petrohradu.

Není jasné, zda se Patel setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem či jinými vysokými politickými představiteli. Rovněž není zřejmý důvod jeho návštěvy. Píše o tom zpravodajský web Politico s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele a další informovaný zdroj.

Patel zamýšlí Rusko navštívit 14. a 15. října. Informace o jeho plánech se objevují v době pokračující neshody Washingtonu a Moskvy ohledně války na Ukrajině, kterou americký prezident Donald Trump přislíbil ukončit krátce po svém nástupu do úřadu. Trumpovo diplomatické úsilí však od té doby nebylo úspěšné. Členové amerického Kongresu v současnosti usilují o uvalení přísnějších sankcí proti Rusku.

V souvislosti s Ruskem provází Patela kontroverze, které sahají až do Trumpova prvního funkčního období. Patel se například pokusil zpochybnit vyšetřování toho, zda se Trumpova prezidentská kampaň v roce 2016 spolčila s Moskvou s cílem pomoci Trumpovi vyhrát volby. Patel vyšetřování FBI označil za politicky motivované.

Robert Mueller byl v roce 2013 posledním ředitelem FBI o kterém se ví, že Rusko navštívil. Mueller byl později jmenován zvláštním vyšetřovatelem s úkolem prověřit vazby mezi Trumpovou prezidentskou kampaní z roku 2016 a Ruskem i širší snahy Kremlu o ovlivňování amerických voleb.

Představitelé amerických zpravodajských služeb dospěli k závěru, že Moskva vyvíjela snahy vyvolat rozkol a zasahovat do amerických voleb. Kreml rovněž čelí podezření ze závažného narušování kybernetické bezpečnosti amerických vládních agentur a společností v soukromém sektoru.

Patel v letech 2017 až 2018 pracoval jako poradce republikánských zákonodárců ve výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů. Výbor v té době vyšetřoval ruské zasahování do voleb z roku 2016. Ačkoli jeho republikánští členové dospěli k závěru, že Rusko podniklo operaci s cílem vyvíjet vliv a „podkopat liberálně-demokratický řád USA“, odmítli závěr zpravodajských služeb, že Rusko se snažilo zajistit Trumpovo vítězství ve volbách.

V letech mezi Trumpovými funkčními obdobími Patel šířil pochybnosti o vyšetřování ruského zasahování do voleb a dokonce napsal několik knih pro děti, které si utahují z demokratů, kteří vyšetřování prosazovali. Čelil také kritice ohledně částky 25 000 dolarů (přibližně 530 000 korun), kterou obdržel za účast na produkci dokumentu s názvem Všichni prezidentovi muži: konspirace proti Trumpovi financovaného filmovou společností napojenou na Kreml.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.