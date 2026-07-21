Šéf FBI Patel plánuje na podzim vyrazit do Ruska. Mluví se návštěvě tajné služby FSB

Není jasné, zda se Patel setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem či jinými vysokými politickými představiteli. Rovněž není zřejmý důvod jeho návštěvy. Píše o tom zpravodajský web Politico s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele a další informovaný zdroj.
Patel zamýšlí Rusko navštívit 14. a 15. října. Informace o jeho plánech se objevují v době pokračující neshody Washingtonu a Moskvy ohledně války na Ukrajině, kterou americký prezident Donald Trump přislíbil ukončit krátce po svém nástupu do úřadu. Trumpovo diplomatické úsilí však od té doby nebylo úspěšné. Členové amerického Kongresu v současnosti usilují o uvalení přísnějších sankcí proti Rusku.
V souvislosti s Ruskem provází Patela kontroverze, které sahají až do Trumpova prvního funkčního období. Patel se například pokusil zpochybnit vyšetřování toho, zda se Trumpova prezidentská kampaň v roce 2016 spolčila s Moskvou s cílem pomoci Trumpovi vyhrát volby. Patel vyšetřování FBI označil za politicky motivované.
Robert Mueller byl v roce 2013 posledním ředitelem FBI o kterém se ví, že Rusko navštívil. Mueller byl později jmenován zvláštním vyšetřovatelem s úkolem prověřit vazby mezi Trumpovou prezidentskou kampaní z roku 2016 a Ruskem i širší snahy Kremlu o ovlivňování amerických voleb.
Představitelé amerických zpravodajských služeb dospěli k závěru, že Moskva vyvíjela snahy vyvolat rozkol a zasahovat do amerických voleb. Kreml rovněž čelí podezření ze závažného narušování kybernetické bezpečnosti amerických vládních agentur a společností v soukromém sektoru.
Patel v letech 2017 až 2018 pracoval jako poradce republikánských zákonodárců ve výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů. Výbor v té době vyšetřoval ruské zasahování do voleb z roku 2016. Ačkoli jeho republikánští členové dospěli k závěru, že Rusko podniklo operaci s cílem vyvíjet vliv a „podkopat liberálně-demokratický řád USA“, odmítli závěr zpravodajských služeb, že Rusko se snažilo zajistit Trumpovo vítězství ve volbách.
V letech mezi Trumpovými funkčními obdobími Patel šířil pochybnosti o vyšetřování ruského zasahování do voleb a dokonce napsal několik knih pro děti, které si utahují z demokratů, kteří vyšetřování prosazovali. Čelil také kritice ohledně částky 25 000 dolarů (přibližně 530 000 korun), kterou obdržel za účast na produkci dokumentu s názvem Všichni prezidentovi muži: konspirace proti Trumpovi financovaného filmovou společností napojenou na Kreml.