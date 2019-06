Polka si při zkoušce na řidičský průkaz spletla brzdu a plyn. Přejela komisaře, zemřel

Varšava Osmašedesátiletá Polka během skládání zkoušky na řidičské oprávnění ve slezském městě Rybnik srazila zkušebního komisaře, který zraněním na místě podlehl. Žena si při couvání na cvičišti zřejmě spletla brzdový a plynový pedál, a tak místo zastavení narazila do komisaře, do stromu a ještě do jiného auta, uvedla televize TVN 24.

Obětí nehody na cvičišti stal pětatřicetiletý komisař, který zrovna dohlížel na zkoušku jiné osoby. Seniorka, jejíž komisař stál stranou, v tu chvíli plnila u zkoušky druhý úkol, spočívající v jízdě vpřed a vzad.



Stanice dodala, že po nehodě nebyla žena schopna výslechu, museli ji podat léky na uklidněnou. Podle testů nebyla pod vlivem alkoholu ani drog.

Nehodu vyšetřuje policie, která zajistila záběry z kamer na cvičišti a ze zkušebního vozu. Na cvičišti podle stanice hoří svíčky a na tamních vozech jsou černé stuhy na znamení smutku.