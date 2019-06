Polské námluvy s Trumpem jsou především políčkem ‚západnímu‘ jádru EU

Varšava Americká základna Fort Trump nevznikne, přesto jako by vznikla. To je výsledek středečního jednání polského prezidenta Andrzeje Dudy s Donaldem Trumpem v Bílém domě. Polsko na vlastní náklady vybuduje zázemí pro americké jednotky a dočká se doplnění stávajícího kontingentu 4500 vojáků, který se v zemi střídá, o dalších tisíc lidí. Co to znamená pro Varšavu, USA i Evropu?

Varšava o posílení vojenské přítomnosti usilovala hlavně kvůli obavám z Ruska, s nímž má společnou hranici a které při svých vojenských cvičeních simuluje útoky na východní Evropu., Polsko se tak dostává do pozice jednoho z klíčových amerických spojenců jako třeba Velká Británie Izrael nebo Egypt, zatímco vztahy USA s Německem a Francií dostávají lekci.



Fort Trump, za který by Polsko Američanům zaplatilo dvě miliardy dolarů, je poslední dobou klišé polské politiky, v této podobě ale jde o nesmysl. „USA budují základny tam, kde mají své zájmy, nikoli tam, kde by jejich přítomnost chtěl mít někdo jiný,“ říká v rozhovoru s žurnalistou Juliuszem Ćwieluchem v knize Proč prohráváme válku s Ruskem bývalý velitel polských ozbrojených sil generál Mirosław Różański.

Když tu budou Američané, Rusko nezaútočí

Polsko tak Američanům poskytne zřejmě několik objektů. Podle časopisu Foreign Policy půjde o velitelství divize a společné výcvikové centrum v městečku Drawsko Pomorskie, stejně jako prostory pro jednotku průzkumných dronů MQ-9 Reaper a speciální síly.

Różański připomíná, že pro bojeschopnost země jsou důležitější jiné věci: sklady vybavení, vlastní silná armáda a funkční protivzdušná obrana: „Bez ní žádný velitel jednotky v takové oblasti nerozmístí,“ říká generál.

To vše Polsko dnes intenzivně buduje: ve městě Powidz vznikne sklad výzbroje a vybavení pro jednu kompletní brigádu, Poláci k protivzdušným raketám Patriot přikoupí ještě přes třicet nejmodernějších amerických stíhaček F-35 a na obranu budou jako jedna z mála zemí vynakládat přes dvě procenta HDP. V roce 2030 hodlají dávat už 2,5 procenta a dá se předpokládat, že se s takto silnou armádou stanou regionální vojenskou velmocí.

Z polské strany pak jde o prostý kalkul: pokud budeme mít na svém území americké vojáky, Rusko na nás nezaútočí. V roce 2008 prosazovala vláda Mirka Topolánka (ODS) v duchu tohoto argumentu výstavbu radaru USA v Brdech, jen o tom veřejně nikdo nemluvil. V tehdejší ještě relativně klidné mezinárodní situaci ale bylo těžké tento kalkul správně interpretovat, dnes jsme moudřejší: zvát si jednostranně americké vojáky je výrazem nedůvěry v NATO i v soudržnost EU.

Společně proti Německu

Polské námluvy s Trumpem jsou tak především políčkem neposlušné Střední Evropy „západnímu“ jádru EU, především Německu. To vše v situaci, kdy americká politika hledá spojence proti Číně, kterou si USA vyhodnotily jako nejnebezpečnější hrozbu. Německo je v tomto případě opatrné, Polsko ráznější.

Připomeňme třeba postoje k firmě Huawei. Varšava počátkem roku obvinila jednoho z jejích pracovníků ze špionáže. Dále je tu právě budovaný Nord Stream 2, který má především Německu zajistit přímé dodávky plynu z Ruska. Trump tvrdí, že zatímco chrání Evropu před Ruskem, Němci Moskvu podporují miliardovými platbami za plyn. Právě v Polsku (stejně jako v Ukrajině), našly USA spojence proti Nord Streamu 2. Trumpa na oplátku neznepokojuje vytrvalé úsilí polské vlády dostat pod kontrolu justici a média, k němuž má výhrady EU. Mnoho Poláků tak považuje Spojené státy za jedinou zemi, která je dokáže ochránit před Ruskem - míní list The Wall Street Journal.