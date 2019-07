Polskem hýbe hledání pětiletého chlapce. Naposledy byl viděn s otcem, který spáchal sebevraždu

Varšava Polská policie pátý den hledá pětiletého chlapce, který se ztratil v okolí Varšavy. Podle mluvčího varšavské policie Sylwestera Marczaka jde o nejrozsáhlejší pátrání v historii polského policejního sboru, uvedla polská média.

Malého Dawida Žukowského ve středu odpoledne odvezl otec z města Grodzisk Mazowiecki na jihozápad od Varšavy, kde žije. Dojet měli do polské metropole za Dawidovou matkou. Manželé spolu nežijí. Ve středu večer ale policisté našli několik kilometrů od otcova bydliště uzamčené auto, jímž muž se synem cestoval; ukázalo se, že muž spáchal sebevraždu, když skočil pod vlak. O několik hodin později matka Dawida, který je polským i ruským občanem, ohlásila, že chlapec zmizel. V noci na čtvrtek pak začalo pátrání.



Několik stovek policistů do nedělního večera pročesávalo území o rozloze 4000 hektarů a prohledávalo opuštěné domy okolo dálnice vedoucí od jihozápadu do Varšavy. Do pátrání kromě psů nasadili vrtulník s termovizí a drony a potápěči zkoumali vodní nádrže; do hledání se zapojily i desítky vojáků a dobrovolníků z řad místních obyvatel.