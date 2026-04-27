Vznikne dronová armáda. Polsko a Ukrajina spojují síly, doufají v peníze EU

  18:50aktualizováno  18:50
Polsko a Ukrajina budou spolupracovat v nové iniciativě týkající se dronů, oznámili polský premiér Donald Tusk a předsedkyně ukrajinské vlády Julija Svyrydenková na konferenci ve městě Rzeszów. Takzvaná dronová armáda má podle jejich záměru spojit unijní a polské peníze s polskými firmami a vývojovými středisky a také s ukrajinskými schopnostmi a znalostmi, nabytými na bojišti, uvedl Tusk na sociální síti X.
Polský premiér Donald Tusk (uprostřed) a ukrajinská premiérka Julia...

Polský premiér Donald Tusk (uprostřed) a ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková (vpravo) se účastní druhého dne konference „Road to URC – Security and Defense Dimension“ na Technické univerzitě v Rzeszowě v Polsku. (27. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ministryní hospodářství a...
Polský premiér Donald Tusk hovoří během druhého dne konference „Road to URC –...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s ministryní hospodářství a...
Donald Tusk a Robert Fico na summitu EU na Kypru (24. dubna 2026)
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Rzeszów v této válce slouží jako důležité centrum pomoci ze Západu.

Tusk podle serveru Defence24 zdůraznil, že rozvoj moderních bezpilotních prostředků je klíčový pro bezpečnost Polska i celé Evropy. Upozornil, že Ukrajina získala unikátní zkušenosti s obranou proti dronům a tyto zkušenosti by se měly stát také součástí polských vojenských schopností. Rekonstrukce Ukrajiny a stabilizace regionu budou podle premiéra možné jen v případě zajištění trvalého míru a bezpečnosti.

Ukrajina se podle Tuska stala díky zkušenostem z bojů a rychlému rozvoji vojenských technologií jedním z nejdůležitějších partnerů při budování protivzdušné obrany. Polský projekt dronové armády by se měl rozvíjet na základě peněz z Evropské unie a Polska a ukrajinských zkušeností a technologií.

Polsko si musí vybudovat vlastní schopnosti v oblasti bezpilotních letounů nejen kvůli podpoře Ukrajiny, ale i kvůli zajištění bezpečnosti vlastních obyvatel, dodal premiér.

Premiérka Svyrydenková poukázala na přeměnu ukrajinského obranného průmyslu, který se od vypuknutí války významně rozrostl a stal se jedním z klíčových prvků hospodářství napadené země. Ukrajina, která byla zpočátku odkázaná na pomoc z ciziny, je nyní s to vytvářet vyspělé zbraně. Ukrajinské technologie reálně ovlivňují průběh bojů, umožňují efektivně ničit ruské vybavení, včetně velmi nákladných a vyspělých zbraňových systémů.

Spolupráce s Polskem může podle premiérky prospět oběma stranám, v bezpečnosti a při rozvoji zbrojního průmyslu, tak i dalších ekonomických projektů. Svyrydenková označila Polsko za jednoho z nejdůležitějších partnerů, který Ukrajině pomáhá od začátku války, a spolupráce také pomáhá integraci Ukrajiny do EU.

Konference se zúčastnil také komisař pro obranu Andrius Kubilius, podle kterého je spojení potenciálu Ukrajiny a EU nezbytné pro účinné odstrašení Ruska. Ukrajina disponuje technologickými řešeními, která se osvědčila v boji a která se mohou stát základen nové evropské spolupráce v obraně, uvedl a poukázal na význam nejen finanční podpory, ale i většího zapojení Ukrajiny do evropského trhu.

Ukrajina má podle komisařova názoru potenciál stát se jedním z motorů hospodářského růstu v Evropě a posílení bezpečnosti celého regionu, dodal server.

Mezi technologiemi vystavenými na konferenci byly drony a další zbraně vyzkoušené v boji. Více než 120 vystavovatelů z obranného sektoru předvedlo řešení navržená tak, aby odpovídala rychlým změnám moderního bojiště, poznamenala agentura PAP.

Pondělní konference ve městě na jihovýchodě Polska předchází červnové konferenci v Gdaňsku, která bude věnována poválečné obnově Ukrajiny.

