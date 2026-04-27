Vznikne dronová armáda. Polsko a Ukrajina spojují síly, doufají v peníze EU

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi. Rzeszów v této válce slouží jako důležité centrum pomoci ze Západu.
Tusk podle serveru Defence24 zdůraznil, že rozvoj moderních bezpilotních prostředků je klíčový pro bezpečnost Polska i celé Evropy. Upozornil, že Ukrajina získala unikátní zkušenosti s obranou proti dronům a tyto zkušenosti by se měly stát také součástí polských vojenských schopností. Rekonstrukce Ukrajiny a stabilizace regionu budou podle premiéra možné jen v případě zajištění trvalého míru a bezpečnosti.
Ukrajina se podle Tuska stala díky zkušenostem z bojů a rychlému rozvoji vojenských technologií jedním z nejdůležitějších partnerů při budování protivzdušné obrany. Polský projekt dronové armády by se měl rozvíjet na základě peněz z Evropské unie a Polska a ukrajinských zkušeností a technologií.
Polsko si musí vybudovat vlastní schopnosti v oblasti bezpilotních letounů nejen kvůli podpoře Ukrajiny, ale i kvůli zajištění bezpečnosti vlastních obyvatel, dodal premiér.
Premiérka Svyrydenková poukázala na přeměnu ukrajinského obranného průmyslu, který se od vypuknutí války významně rozrostl a stal se jedním z klíčových prvků hospodářství napadené země. Ukrajina, která byla zpočátku odkázaná na pomoc z ciziny, je nyní s to vytvářet vyspělé zbraně. Ukrajinské technologie reálně ovlivňují průběh bojů, umožňují efektivně ničit ruské vybavení, včetně velmi nákladných a vyspělých zbraňových systémů.
Spolupráce s Polskem může podle premiérky prospět oběma stranám, v bezpečnosti a při rozvoji zbrojního průmyslu, tak i dalších ekonomických projektů. Svyrydenková označila Polsko za jednoho z nejdůležitějších partnerů, který Ukrajině pomáhá od začátku války, a spolupráce také pomáhá integraci Ukrajiny do EU.
Konference se zúčastnil také komisař pro obranu Andrius Kubilius, podle kterého je spojení potenciálu Ukrajiny a EU nezbytné pro účinné odstrašení Ruska. Ukrajina disponuje technologickými řešeními, která se osvědčila v boji a která se mohou stát základen nové evropské spolupráce v obraně, uvedl a poukázal na význam nejen finanční podpory, ale i většího zapojení Ukrajiny do evropského trhu.
Ukrajina má podle komisařova názoru potenciál stát se jedním z motorů hospodářského růstu v Evropě a posílení bezpečnosti celého regionu, dodal server.
Mezi technologiemi vystavenými na konferenci byly drony a další zbraně vyzkoušené v boji. Více než 120 vystavovatelů z obranného sektoru předvedlo řešení navržená tak, aby odpovídala rychlým změnám moderního bojiště, poznamenala agentura PAP.
Pondělní konference ve městě na jihovýchodě Polska předchází červnové konferenci v Gdaňsku, která bude věnována poválečné obnově Ukrajiny.