Naši vojáci v Polsku zůstanou. Povoláme jich víc, bude-li to třeba, řekl Trump

Americká vojenská přítomnost v zemích východního křídla NATO, včetně Polska, je pro Varšavu jednou z klíčových bezpečnostních otázek. I proto se očekávalo, že konzervativec Nawrocki, jehož Trump před letošními prezidentskými volbami v Polsku podpořil, bude usilovat o ujištění v této oblasti.
Trump ho poskytl hned na úvodním setkání obou politiků za přítomnosti novinářů, když řekl, že Spojené státy pomohou Polsku se chránit. „Američtí vojáci zůstanou v Polsku,“ ujistil Trump středoevropskou zemi, která má obavy z rozpínavosti Ruska. „Pokud budou (Poláci) chtít, pošleme do Polska další vojáky,“ doplnil.
Podstatná část setkání obou politiků se měla týkat právě bezpečnostních otázek včetně hledání cest, jak ukončit válku na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo před více než třemi a půl roky. Dále měl americký prezident s Nawrockým, který patří k jeho obdivovatelům, jednat o obchodu či energetické bezpečnosti.
Polský prezident po schůzce novinářům řekl, že rozhovory o navýšení počtu amerických vojáků jsou na začátku, ale že je přesvědčen o jejich budoucím úspěchu. „Jsem zvláště potěšen tím, že se vedly konkrétní diskuse, pokud jde o tento projekt,“ podotkl.
Ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi dnes Trump podle svých slov nemá co dalšího říct. „Pro prezidenta Putina nemám vzkaz,“ řekl šéf Bílého domu. „Moje stanovisko zná a nějak se rozhodne. Budeme buď spokojení, nebo spokojení podle toho, jak se rozhodne, a uvidíte, že pokud budeme nespokojení, budou se dít věci,“ dodal Trump.
Zdroj z Bílého domu agentuře Reuters dnes také řekl, že se Trump chystá v následujících dnech telefonicky spojit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.