Polské vojáky odvedli v poutech. Vystřelili varovné výstřely před migranty

Pobouření v Polsku vyvolalo počínání vojenské policie, která zatkla a v poutech odvedla tři vojáky poté, co na polsko-běloruské hranici vypálili výstražné výstřely. Nejprve stříleli do vzduchu a pak v sebeobraně i do země kvůli blížící se skupině asi pěti desítek migrantů vyzbrojených různými předměty. Ti po výstřelech ustoupili do Běloruska, informoval server Onet.