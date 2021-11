Polsko chce migrační krizi řešit se státy V4, na jednání přijede i Babiš

„V úterý se v Budapešti uskuteční další setkání Visegrádské skupiny. Premiér Polska Mateusz Morawiecki požádal o svolání skupiny kvůli současné geopolitické situaci,“ uvedl mluvčí polské vlády.



Šéf polské vlády žádostí o svolání V4, do které patří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, pokračuje v diplomatických aktivitách v souvislosti s krizí na polsko-běloruském pomezí, kde již třetí týden pobývá několik tisíc migrantů v naději, že se dostanou do EU. V neděli navštívil Morawiecki hlavní města tří pobaltských zemí.



Západ obviňuje režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Varšava posílila ostrahu hranice o zhruba 15 000 vojáků. Británie minulý týden slíbila vyslat Polsku na pomoc na 150 armádních ženistů, na sto vojáků vyšle také Estonsko. Pomoc Varšavě nabídlo opakovaně také Česko, podle premiéra Babiše o ni Varšava zatím neprojevila zájem.

Bělorusko chystá další repatriační let

Minsk v pondělí oznámil, že zorganizuje druhý repatriační let s migranty uvázlými na bělorusko-polské hranici. Podle Státní agentury BelTA to řekl běloruský prezident Alexander Lukašenko. Kolem 400 migrantů bylo minulý týden letecky repatriováno do Iráku.

V posledních dnech se menší skupinky migrantů pokoušejí překračovat hranici na mnoha různých místech, zhruba 2 000 jich je provizorně ubytováno ve skladišti na běloruské straně hraničního přechodu Kuźnica-Bruzhi. Jenom z noci na pondělí se na 150 migrantů neúspěšně pokusilo přejít hranici z Běloruska do Polska poblíž obce Dubicze Cerkiewne. Migranty při tom doprovázely běloruské bezpečnostní složky. Polská hraniční stráž za neděli zaznamenala na polsko-běloruském pomezí bezmála 350 podobných pokusů.

Lukašenko minulý týden navrhl v telefonátu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, aby EU vytvořila humanitární koridor do Německa pro 2 000 migrantů. Šéfka německé vlády o tom podle něj slíbila jednat na unijní úrovni. Německý ministr vnitra Horst Seehofer však tvrzení běloruského prezidenta označil za dezinformaci. Mluvčí německé vlády odmítl návrh, aby Německo zmíněný počet lidí přijalo, napsala agentura Reuters.

„Čekám od EU odpověď na otázku ohledně 2 000 běženců,“ řekl Lukašenko a dodal, že hlavní kontakty v EU na jeho výzvy nereagují.



Evropská komise v reakci uvedla, že mezi Bruselem a Minskem se na několika úrovních odehrávají „technické rozhovory“. EU při nich chce zjistit, „jak můžeme pomoci se snahou o repatriaci lidí, kteří uvízli v Bělorusku,“ řekl mluvčí Komise Peter Stano. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell podle něj v posledních dvou týdnech dvakrát mluvil s běloruským ministrem zahraničí, jednání se vedou i na nižší úrovni a budou pokračovat tento týden.



Běloruský prezident zároveň varoval Varšavu před uzavřením hranic s Běloruskem, což o víkendu naznačil polský premiér Mateusz Morawiecki. Pokud bude na bělorusko-polské hranici uzavřen železniční provoz, mohou být podle Lukašenka vlaky odkloněny třeba přes konfliktní oblasti na východní Ukrajině.