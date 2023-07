Polsko pošle na hranice s Běloruskem další policisty, kvůli wagnerovcům i migraci

„Vzhledem k napjaté situaci na hranicích s Běloruskem jsem rozhodl posílit naše síly o skupinu 500 policistů z pořádkových a protiteroristických jednotek,“ uvedl na twitteru Kamiński. „Připojí se k 5000 policistům pohraniční stráže a 2000 vojákům střežícím bezpečnost této hranice,“ dodal.

Polsko už několik let obviňuje režim autoritářského běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že proti němu i dalším zemím Evropské unie vede hybridní válku. Jedním z jejích prvků je podle Varšavy i migrace. Bělorusko umožňuje vstup na svoje území lidem z krizových regionů na Blízkém východě nebo v Africe a posílá je pak k hranicím zemí EU, tedy i Polska.

Mluvčí polské pohraniční stráže Anna Michalská uvedla, že polské hlídky na běloruské hranici čelí v posledních dvou měsících nárůstu počtu migrantů a potýkají se také se stále agresivnějším chováním. „Došlo k mnoha útokům na polské hlídky. V letošním roce bylo poškozeno 17 vozidel, z toho 13 jen v červnu,“ uvedla.

Pověřenec polské vlády pro bezpečnost informačního prostoru Stanislaw Žaryn agentuře Reuters řekl, že větší přítomnost bezpečnostních složek je také reakcí na přesun žoldnéřů Wagnerovy skupiny do Běloruska.

Rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina nabídnout bojovníkům soukromé vojenské společnosti možnost přesunu do Běloruska vyvolalo mezi východními členy NATO obavy, že jejich přítomnost způsobí v regionu další nestabilitu.

„Je stále otázkou analýz a hypotéz, zda se Wagnerova skupina zapojí do destabilizace Polska a bude aktivní i v koordinaci migrace,“ řekl Žaryn. „Předpokládáme, že wagnerovci se nejedou do Běloruska zotavovat, ale plnit úkol. Tato mise by mohla být zaměřena proti Polsku, ale také proti Litvě nebo Ukrajině,“ dodal.