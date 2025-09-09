Polsko zadrželo běloruského agenta, oznámil Tusk. Díky spolupráci s Českem

Autor: ,
  17:05aktualizováno  17:05
Polská kontrarozvědka ABW v pondělí zadržela běloruského agenta, oznámil polský premiér Donald Tusk na sociální síti X. Stalo se to podle něho díky spolupráci s Českem a Rumunskem. Zároveň bude z Polska vyhoštěn běloruský diplomat podporující agresivní aktivity běloruských tajných služeb vůči našemu státu, dodal Tusk.

ilustrační snímek | foto: KACPER PEMPELReuters

České ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že Bezpečnostní informační službě (BIS) a dalším evropským zpravodajským službám se podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť.

Česko jednoho běloruského diplomata označilo za personu non grata, tedy nežádoucí osobu. Podle BIS síť budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace.

Bělorusko je věrným spojencem Ruska, které šéf BIS Michal Koudelka označil v tuto chvíli za hlavního protivníka a největší riziko pro bezpečnost ČR. Před nebezpečím ze strany Ruska dlouhodobě varují například i polští představitelé, a to zejména po ruském vpádu na Ukrajinu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.